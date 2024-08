Grote zorgen om uitbraak Afrikaanse varkenspest: 'Gevolgen catastrofaal'

De Afrikaanse varkenspest is de angst van iedere varkensboer: de ziekte is besmettelijk en dodelijk voor hun dieren. Onlangs is de ziekte opgedoken in de Duitse deelstaat Hessen en dat zorgt voor alertheid en bezorgdheid in Limburg, maar ook bij boeren in Brabant. “Het is te hopen dat het niet deze kant op komt. Dat zou catastrofaal zijn”, zegt varkensboer Mario Berkers.

Berkers heeft een varkenshouderij in De Peel en houdt, net als zijn collega's, zijn hart vast. “We steken er een extra kaarsje voor op dat het buiten de deur blijft. Ja, er zijn zeker zorgen. We hebben op zich best een goed jaar achter de rug, maar dit zou alles veranderen.”

Want in tegenstelling tot de klassieke varkenspest, waarmee Brabant in 1997 te maken had, is er geen vaccin tegen de Afrikaanse variant. Dat betekent dat er bij een uitbraak vervoersverboden komen en dat varkensstallen moeten worden geruimd. “De gevolgen zijn enorm, niet alleen voor de varkensboeren, ook voor het gebied waar het uitbreekt. Voor de recreatie bijvoorbeeld. Het heeft grotere gevolgen dan je van een afstandje zou verwachten”, legt Berkers uit. “Een vervoersverbod zou zomaar weken kunnen duren.”

Ziekteverspreiders zijn bijvoorbeeld chauffeurs uit Oost-Europa die een broodje besmet vlees eten waar ze zelf niet ziek van worden en dat dan vervolgens - al dan niet per ongeluk - in de natuur terechtkomt. Op het moment dat een wild zwijn dat eet, wordt het dier ziek en wordt de ziekte verder verspreid. Het virus is overigens ongevaarlijk voor mensen.

Ook bij de boerenbelangenorganisatie ZLTO, kijken ze met een zorgelijke blik naar de uitbraak in Duitsland. “Wij maken ons ernstig zorgen. Wij drukken dan ook iedereen op het hart om de maximale hygiënemaatregelen te nemen en die goed na te leven”, zegt een woordvoerder.

Het gaat dan om geen etensresten in het buitengebied of op parkeerplaatsen achterlaten, maar deze in een afvalbak gooien. En bij contact met wilde zwijnen handschoenen gebruiken en je handen wassen met zeep en water na contact met het dier.

Hij benadrukt dat maatregelen niet alleen gelden voor boeren, maar voor iedereen. “Mensen die door het woud van Duitsland lopen kunnen met wilde zwijnen in aanraking komen, of met resten van zwijnen zoals paddenstoelen of truffels, waardoor de ziekte verder verspreid kan worden."

Wanneer iedereen alert is, kan een uitbraak in Nederland wel degelijk worden voorkomen, denkt de woordvoerder. “Door deze maatregelen hebben we een uitbraak enkele jaren geleden ook buiten de deur weten te houden.”

