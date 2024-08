Fietsers kunnen weer heen en weer over iconische brug

Fietsers tussen de Heen en Dinteloord hoeven niet langer om te rijden. Ze kunnen vanaf vrijdag weer gebruikmaken van de historische rolbrug bij Benedensas. De automatische brug werd vorige maand nog buiten gebruik gesteld, nadat die vaak weigerde open en dicht te gaan. De gemeente Steenbergen zet nu verkeersregelaars in om de brug handmatig te bedienen.

De lokale partij Gewoon Lokaal! in Steenbergen trok zich het lot van de fietsers aan. Die moesten namelijk door het ongemak een half uur langer op de pedalen staan. En een restauranteigenaar op het idyllische plekje vreesde voor de inkomsten. Die zette uit nood tijdelijk bootjes in om mensen heen en weer te brengen.

Een inspectie wees vorige maand uit dat de brug niet veilig genoeg is voor zelfbediening. Zo vertonen de tandwielen gebreken en is er ook wat mis met de veiligheidssensoren, noodstop en belsignalen. Om die reden werd de brug helemaal afgesloten.

De brug bij Benensas kon tot voor kort door fietsers zelf worden geopend met een druk op de knop. Maar doordat de ondergrond van het landhoofd bij de brug is verzakt, stapelden de problemen zich op.

De gemeente Steenbergen komt nu met een tijdelijke maatregel om de brug toch te kunnen gebruiken. Gecertificeerde verkeersregelaars gaan de brug de komende tien weken iedere dag bedienen tussen 10.00 en 20.00 uur.

"De veiligheid van onze inwoners en bezoekers staat voorop", aldus wethouder Kees Gommeren. "We begrijpen het belang van de rolbrug voor ondernemers, recreanten en toeristen, zeker in deze zomerperiode. Daarom hebben we gekozen voor deze tijdelijke maatregel."

Eind augustus wordt samen met een aannemer gekeken welke reparaties aan de brug nodig zijn. In 2026/2027 staat groot onderhoud gepland voor de brug.

LEES OOK: Ergernis voor fietsers op het mooiste plekje van West-Brabant