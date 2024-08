Ex-partner aangerand en mishandeld: 240 uur werkstraf en therapie voor man

Een Tilburger van 35 jaar heeft een taakstraf van 240 uur en vier dagen cel gekregen voor het aanranden en mishandelen van een jonge vrouw uit Sprundel. Dat heeft de rechtbank in Breda bepaald.

De officier van justitie had veertien maanden cel geëist, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Dat vond de rechter te zwaar, omdat een poging tot verkrachting niet kon worden bewezen. Evenmin kon worden vastgesteld dat de vrouw was toegetakeld in een auto. Wel is het duidelijk geworden dat het slachtoffer vorig jaar augustus in haar eigen huis is mishandeld en aangerand. Haar dochtertje lag toen boven te slapen.

Hicham L., haar belager, heeft bekend dat hij zijn ex-partner geschopt en geslagen heeft. Ook heeft hij haar borsten en schaamstreek betast en haar gezoend. Volgens hem gebeurde dat met wederzijds goedvinden. De rechtbank is het hiermee niet eens en vindt dat Hichams gedrag een inbreuk betekende op de geestelijke en lichamelijke integriteit van de vrouw. Ook omdat het in haar eigen woning gebeurde. Ze raakte vooral gewond aan haar gezicht en linkerbeen.

Het slachtoffer heeft sindsdien gevoelens van angst, onrust en veiligheid. Ze is verhuisd, omdat ze niet meer herinnerd wilde worden aan die nacht. Ook heeft ze professionele hulp gezocht. En dat allemaal, zo vindt de rechter, omdat haar ex gedreven werd door boosheid en frustratie. Hun relatie was eerder tot een eind gekomen. Maar met zijn optreden stond hij geen moment stil bij de gevolgen.

LEES OOK: Jonge vrouw thuis mishandeld en aangerand terwijl dochtertje boven slaapt

Eenmaal in haar huis aangekomen, liep het al snel uit de hand. De vrouw las in de rechtbank een verklaring voor en vertelde dat ze doodsbang was: “Ik voelde alleen maar angst en zag geen uitweg. Mijn dochtertje lag boven. Ik durfde niet terug te vechten, want als ik bewusteloos zou raken, zou mijn dochter alleen zijn.”

Het lukte haar wel de politie te bellen en die was snel ter plaatse. Hicham verzette zich zo hevig bij zijn aanhouding dat agenten hem met een taser tegen de grond moesten werken. De Tilburger is al eens veroordeeld. Toch wilde de rechter niet verder gaan dan een werkstraf van 240 uur en een onvoorwaardelijke celstraf van vier dagen. Hicham heeft namelijk hulp nodig om van zijn alcoholverslaving af te komen en therapie om beter om te gaan met onder meer seksualiteit.

Toch dreigt voor hem alsnog een gevangenisstraf van 116 dagen wanneer hij de komende twee jaar weer de fout ingaat. ‘Een stevige stok achter de deur’, zo wordt het genoemd in de uitspraak van de rechter. De vier dagen onvoorwaardelijk heeft de Tilburger al in voorarrest uitgezeten. Een contact- en locatieverbod ging de rechter te ver: de relatie is voorbij en niets wijst erop dat de man haar nog wil opzoeken. Wel moet hij haar een schadevergoeding van ruim 1700 euro betalen.