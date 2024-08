Spookrijdster die botsing veroorzaakte en verongelukte komt uit Wanroij

De spookrijdster die woensdagmorgen om het leven kwam bij een ongeluk op de snelweg A73 bij Cuijk is een vrouw van 43 jaar uit Wanroij. Dit heeft de politie bekendgemaakt. De vrouw bestuurde een wagen die rond half zes een botsing met twee andere auto’s veroorzaakte.

Een medepassagier van de Wanroijse raakte zwaargewond en is net als een inzittende van een andere wagen naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het nu met hen is.