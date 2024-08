Gemeente kan de laatste stukjes Fort Oranje als eerste kopen

De gemeente Zundert heeft als eerste het recht om zeven stukjes grond op de voormalige camping Fort Oranje te kopen. De gemeente heeft daartoe het zogeheten voorkeursrecht gevestigd op die percelen.

Zundert kocht de omstreden camping eind juli voor bijna 6,5 miljoen euro. Op het campingterrein in Rijsbergen liggen ook nog zeven kleine percelen die in handen zijn van anderen. Op een van de stukjes grond staat bijvoorbeeld een zendmast, andere stukjes grond zijn ook in gebruik voor recreatie. Als een perceel in de verkoop komt, krijgt Zundert nu als eerste het recht om die grond te kopen.

"Het voornaamste is dat de gemeente Zundert optimale regie houdt op de toekomstige ontwikkeling én dat we voorkomen dat het terrein wederom vervalt in toestand ten tijde van de camping Fort Oranje", zegt burgemeester Joyce Vermue. "We hebben de camping in 2017 immers niet voor niets gesloten." De gemeente zegt dat in overleg met de gemeenteraad bekeken wordt wat er met het terrein moet gebeuren.

Zundert legde in 2017 beslag op de camping van oud-eigenaren Cees en Jan Engel, en nam het beheer over. De gemeente legde jarenlang dwangsommen op vanwege brandgevaarlijke caravans en hennepkwekerijen. Ook registreerde de politie honderden incidenten die te maken hadden met onder meer geweld, drugshandel, diefstal en prostitutie. Fort Oranje begon ooit als familiecamping.

