Agente die vrouw verwondde met waterkanon wordt niet vervolgd

De agente die in januari 2021 tijdens de coronarellen in Eindhoven een vrouw omver spoot met een waterwerper wordt niet vervolgd. Het slachtoffer viel met haar hoofd tegen een muur en beelden daarvan gingen viraal op sociale media. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft nu besloten dat er geen opzet in het spel was en seponeert de zaak tegen de agente.

Op die zondag 24 januari ging het er heftig aan toe in de binnenstad van Eindhoven. Een grote groep relschoppers zocht toen tijdens de coronarellen de confrontatie met de politie. Ook richtte ze vernielingen aan en werden winkels geplunderd. De politie zette onder meer waterkanonnen in om de orde te herstellen.

Beslissing van het OM

In april van dit jaar oordeelde het gerechtshof in Den Bosch al dat de agente gezien de omstandigheden op de juiste manier handelde. Op camerabeelden was te zien dat het waterkanon op een groep mensen was gericht, waarbij de vrouw per ongeluk werd geraakt. Het hof concludeerde dat er geen sprake was van opzet.

Vrijdag bevestigde het OM het eens te zijn met het oordeel van het hof. Omdat er geen opzet in het spel is en verder onderzoek niet mogelijk is, wordt de zaak geseponeerd. Dit betekent dat de agent geen straf krijgt.

Poging tot doodslag

De vrouw uit Tsjechië deed na het voorval aangifte van poging tot doodslag. Ze verklaarde dat ze per ongeluk in de chaos terechtkwam. Later bleek dat haar vriend wel betrokken was bij de rellen en onder meer een kettingslot naar een van de waterwerpers had gegooid. Als reactie daarop werd de waterwerper ingezet, waarbij de vrouw werd geraakt.

