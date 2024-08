Buikschuiven en veel water: Kindervakantieweek wat aangepast door de hitte

Ook in Valkenswaard begint maandag de kindervakantieweek en dat is natuurlijk goed nieuws voor alle kinderen (en ouders) in de regio. Normaal gesproken komt er heel wat kijken bij het regelen van een week spelen en timmeren, maar al helemaal als het 35 graden wordt. De organisatie heeft daarom wat aanpassingen gedaan.

Er wordt zaterdagochtend druk geklust op het terrein van wielervereniging TWC de Kempen. Niet door kinderen, maar door de vrijwilligers. De kinderen komen maandag pas. Er moeten wat aanpassingen worden gedaan, nu het tropisch warm gaat worden. Maandag vindt op dat terrein voor de 47ste keer de lokale Kindervakantieweek plaats. Voorzitter Diane van Beek was er alle edities bij als een van de vrijwilligers, dus ze heeft aardig wat ervaring. Ook met hitte tijdens de week. Al is de hitte volgens haar geen reden voor grote zorgen. “We houden het weer natuurlijk altijd in de gaten, maar het komt goed. Kinderen hebben niet zo heel veel last van de hitte als mensen denken. Het is natuurlijk wel belangrijk dat ze rustig aan doen en dat er genoeg drinken is voor ze. En daar gaan wij voor zorgen, hoor.”

De pompinstallatie staat klaar.

Het terrein ligt dan ook bezaaid met waterslangen, de een nog dikker dan de ander. “Omdat het heel erg warm wordt, zetten we een watervernevelaar in. Daar komt heel veel water uit. De kinderen kunnen de hele dag door in dat water gaan staan. Het is eigenlijk een soort douche.” Er zullen ook extra schaduwplekken zijn, die onder meer met tenten en doeken worden gemaakt. Er is ook een groot zwembad. Het zwembad is overgekomen uit Noorwegen, zegt Diane. “Dat bad is gister alvast opgezet, want we wisten nog niet hoe we dat moesten doen. Daar hebben we wel drieënhalf uur over gedaan.” Tijdens de week bouwen de kinderen houten hutten van pallets die zijn gedoneerd door bedrijven in de buurt. Die activiteit gaat gewoon door. “Daar komen altijd heel veel kinderen op af”, zegt Diane. “Als je hier maandagochtend komt, hoor je echt alleen maar hamergetik overal.”

Voorzitter Diane van Beek vindt de hitte geen probleem.