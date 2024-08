Kookadvies vanwege poepbacterie in water duurt tot zeker na het weekend

Inwoners van Boxtel, Liempde, Olland en Lennisheuvel moeten hun drinkwater nog zeker tot na het weekend blijven koken. Dat laat Brabant Water zaterdag weten. Medewerkers zijn nog bezig om de E. colibacterie, ook welpoepbacterie genoemd, uit het water te krijgen. Hoe lang het duurt voordat het water weer te drinken is, weet Brabant Water nog niet.

Op dit moment worden de reinwaterkelders van een waterproductiebedrijf in Schijndel nog schoongemaakt. Daar werd de E. colibacterie aangetroffen. In die kelders wordt gezuiverd drinkwater opgeslagen. "Nadat deze zijn leeggepompt, zorgvuldig schoongemaakt en gedesinfecteerd, worden ze weer gevuld met schoon drinkwater. Dit is een arbeidsintensief en tijdrovend werk", meldt Brabant Water.

De werkzaamheden duren tot op zijn minst na het weekend. Tot welke dag dat precies gaat duren, kon de woordvoerder van het bedrijf nog niet zeggen. "We werken heel hard om alles weer op orde te hebben. We nemen testjes van het water om te kijken wat de kwaliteit is. Wanneer er meer duidelijk is, laten we dat natuurlijk weten", licht de woordvoerder verder toe.

Inwoners van Schijndel hebben overigens geen last van de verontreiniging, omdat die plaats water krijgt vanuit een andere fabriek.

Extra drinkwater

Brabant Water adviseert de inwoners ook om de komende dagen goed te blijven drinken, omdat het warm wordt. De openbare watertappunten zijn gesloten vanwege de E. colibesmetting.

Het drinkwaterbedrijf levert extra drinkwater aan kwetsbare inwoners van zorginstellingen. Dat doen zij met kleine waterwagens van ongeveer 700 liter en nooddrinkwaterflessen van vijf liter. De wagens worden iedere dag ververst en aangevuld.

