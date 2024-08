Geen statiegeld betalen, maar wel terugkrijgen: het kan met dit trucje

Een gratis flesje water, een half litertje frisdrank voor tien cent en anderhalve liter cola voor 33 cent: het kan allemaal dankzij statiegeld. Wie in België bij de Jumbo twaalf flesjes water koopt, betaalt 1,79 euro. Het zijn flesjes met het statiegeldlogo, maar dat statiegeld betaal je bij onze zuiderburen niet. In Nederland kun je deze flesjes wel gewoon inleveren, en zo heb je gratis water.

Veel boodschappen zijn in België goedkoper dan in Nederland, maar het kan dus nog goedkoper dankzij een trucje met statiegeld. Huismerkproducten van bijvoorbeeld de Jumbo en Albert Heijn worden voor zowel Nederland als België gemaakt. Met daarop dezelfde barcode en het statiegeldlogo. En dus zijn die producten in Nederland gewoon in te leveren voor vijftien of vijfentwintig cent, terwijl je er in België niet voor betaalt.

Wie flessen Jumbo Cola Light wil inslaan, kan sowieso beter richting België gaan. In Nederland betaal je voor die fles 1,15 euro, na aftrek van het statiegeld. En in België komt het dus neer op slechts 33 cent.

Reactie Statiegeld Nederland

Het trucje kan alleen worden uitgehaald met flesjes van huismerken. Maar flessen van merken als Pepsi, Coca Cola of bijvoorbeeld flessen Spa worden per land gemaakt. Die kun je alleen inleveren in het land waar ze zijn geproduceerd.

"België heeft geen statiegeldsysteem, dus de flessen die je daar koopt kun je in principe niet in Nederland inleveren. Daar is namelijk geen statiegeld over betaald”, zegt Miranda Boer van Statiegeld Nederland. “De statiegeldmachines herkennen de streepjescode en de verpakking. In sommige gevallen, huismerkproducten bijvoorbeeld, worden dezelfde producten ook in België verkocht. Deze kunnen dan inderdaad in Nederland worden ingeleverd.” Zonder dat je dus een cent statiegeld hebt betaald.

Volgens Boer zorgt dit in België niet voor problemen. “Het gaat om zeer kleine aantallen, als je dat vergelijkt met de vele miljoenen blikjes en flesjes die in Nederland worden verkocht. Het kost teveel moeite en geld om het systeem aan te passen.”

