Huismerken goedkoper over de grens, maar wij betalen de rekening

In België ben je met boodschappen doen een stuk goedkoper uit dan in Brabant wanneer je huismerkproducten inslaat bij Jumbo, Albert Heijn of Aldi. Dat blijkt uit een steekproef van Omroep Brabant. Een kar met veertien producten in Pelt (België) is bij AH ruim zes euro goedkoper dan bij diezelfde supermarkt in Brabant. Bij Jumbo scheelt het ruim vijf euro en bij Aldi bijna vier euro. En dat is opmerkelijk: de producten komen, in het geval van de Jumbo en AH, uit dezelfde fabriek en dezelfde distributiecentra.

Volgens Paul Moers, supermarktdeskundige en werkzaam bij Jumbo, betalen wij in Nederland deels de veroveringsslag van de supermarkten in België. “Ik vind de prijsverschillen wel groot worden. Een euro verschil voor een bak ijs is pijnlijk. Zo jaag je mensen de grens over.” Omroep Brabant kocht bij de drie supermarkten veertien dezelfde producten, allemaal huismerken. Bij Jumbo valt een vaatje zout heel erg op. In België betaal je 85 cent, in Nederland bijna drie euro. Ook een bak vanille-ijs kent een groot prijsverschil. Zowel bij Jumbo als AH betaal je in Nederland een euro meer voor hetzelfde litertje ijs. Bekijk hier de bonnetjes per supermarkt

De steekproef hieronder gaat om de vergelijking per land en niet om de supermarkten onderling. De vergelijking met de Aldi is namelijk lastig te maken omdat daar bijvoorbeeld de kaas in grotere hoeveelheid verkocht wordt dan bij de AH en Jumbo en de hagelslag juist weer in kleinere verpakkingen.

Volgens Moers hebben de supermarktketens in België geen andere keus dan huismerken goedkoper aan te bieden. “Ze moeten de concurrentie volgen en de strijd om de markt daar is harder dan in Nederland.” Opvallend vindt hij de grote prijsverschillen wel. “Die huismerken zijn daar niet goedkoper of duurder om te maken en in te slaan.”

"Als je met één product stunt, moet je iets anders duurder maken."

Per product is een andere strijd, weet Moers. “De kaas is in België meer een luxe product en daarom duurder dan in Nederland. Bij ons is het een 'gewoonte-product' en dus belangrijk om klanten mee te trekken.” Wie nu alle boodschappen over de grens wil doen, moet even opletten volgens Moers. “Je moet als supermarkt ergens winst maken en dan moet je dus andere producten duurder maken. Dat kan dan bijvoorbeeld gebeuren met vlees en groente.”