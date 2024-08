Motorcrosser Brian Bogers komt goed weg na crash: 'Geluk aan mijn kant'

Het was zondag flink schrikken voor MXGP-motorcrosser Brian Bogers uit Eindhoven. Hij crashte bij de Grand Prix in Uddevalle in Zweden. Tegen het einde van de eerste manche reed hij van een bult. De motorcrosser kwam wonder boven wonder met de schrik vrij. "Ik mag van geluk spreken", zei hij na afloop van de wedstrijd.

Evie Hendriks & Ronald Strater Geschreven door

Dat het in de MXGP, het hoogste niveau in de motorcross, binnen een fractie van een seconde fout kan gaan, ondervond Bogers zondag. "Ik maakte een klein foutje waardoor ik iets te veel naar links ging, waar modder lag. Daardoor gingen mijn wielen glijden en spinnen en schoot ik van de baan af." Op beelden die vanaf het stuur van een crosser achter Bogers werden gemaakt, is te zien dat hij een flinke val van de bult maakt. "Toen ik in de lucht hing, had ik schrik. Ik zag het stuk dat ik nog naar beneden moest", vertelt hij. "Ook de mensen in het publiek die het gezien hadden, zeiden dat ik van geluk mag spreken dat ik nog normaal rondloop. Ik had het geluk aan mijn kant."

"We hebben voor mijn eigen veiligheid gekozen om niet te starten in de tweede manche."