Spektakel op komst: vallende sterren en met wat geluk ook het noorderlicht

Heb je een vurige wens die je maar al te graag in vervulling ziet gaan? Dan moet je komende nacht op een ligbed in de tuin gaan liggen. Grote kans dat je een vallende ster ziet, want er komen er zo'n vijftig per uur voorbij. En dat is nog niet alles: volgens de kenners zijn de omstandigheden ook ideaal voor een achtergrond met het noorderlicht.

Weerkundigen zijn het erover eens: de omstandigheden voor vallende sterren zijn ideaal. Het is namelijk de pieknacht van de Perseïden, de vallende sterren. Dat zijn stukjes ruimtepuin die een lichtspoor achterlaten als ze door de dampkring gaan. En de piek is dus komende nacht. Zowel amateur-astronoom Victor van Wulfen als weerman Wouter van Bernebeek waren afgelopen nacht op pad om alvast vallende sterren vast te leggen.

Vallende ster (Foto: Victor van Wulfen)

"Ineens kwam het noorderlicht voorbij. Grote kans dat het zich komende nacht ook weer aandient. Er is momenteel veel activiteit op de zon", zegt Victor.

Het noorderlicht zondagnacht (Foto: Victor van Wulfen)

"Noorderlicht en tegelijkertijd vallende sterren: zeldzaam."

Wouter was in de omgeving van de Maas met zijn camera op zoek naar vallende sterren in combinatie met de paarse heide. "En toen kreeg ik als bonus ook nog eens het schouwspel van het noorderlicht erbij. Dat komt heel zelden voor. Dat heb ik zelfs in Noorwegen nog niet gezien."

Wachten op privacy instellingen...

Dat belooft wat voor komende nacht: Wouter verwacht zo'n vijftig vallende sterren per uur. "Komende nacht zijn er wel iets meer wolken, maar ook voldoende opklaringen. In de grote steden moet je het hebben van de grotere vuurbollen. De kleinere vallende sterren kun je dan niet goed waarnemen."

"De show van vannacht in Amerika komt onze kant op."

Victor verwacht dat het schouwspel aan de hemel om elf uur begint met de vallende sterren. "In de Verenigde Staten hebben ze afgelopen nacht de grote show gehad en die wacht ons komende nacht. De vallende sterren zijn in totaal twee weken actief. Het noorderlicht komt doorgaans pas na twaalf uur voorbij." Het noorderlicht ontstaat doordat deeltjes die elektrisch geladen zijn door de activiteit op de zon de atmosfeer van de aarde raken. Door die botsing ontstaat een lichteffect, waardoor de hemel feeëriek groen, paars en rood kleurt.

Wachten op privacy instellingen...