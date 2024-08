Jong stel beroofde mensen thuis van iPhone: 'We zaten in een waas'

Een jong stel uit Gemert (nu 25 en 27) zat zo ernstig in de financiële problemen dat de twee vorig jaar geen andere uitweg zagen dan overvallen te gaan plegen. Vijf overvallen later werden ze opgepakt en pas toen kwam het besef van wat ze hadden aangericht: vele slachtoffers die tot op de dag van vandaag angstig zijn en moeite hebben weer een normaal leven te leiden. Maandag stonden de twee voor de rechtbank in Den Bosch.

Lieke en Kevin hadden al jaren een relatie, maar al het geld dat de twee verdienden, of kregen van de studiefinanciering, ging op aan de gok- of drugsverslaving van Kevin. De twee woonden allebei nog thuis, maar deelden verder alles. “Mijn geld was zijn geld”, legde Lieke uit om aan te geven hoe ook zij mee ten onder ging in de financiële malaise.

Beiden studeerden nog. Zij verpleegkunde en hij bedrijfskunde. Maar de schulden hoopten zich op en toen er ook incasso’s kwamen van bijvoorbeeld de zorgverzekering, werd de nood te hoog. Het duo moest snel aan geld zien te komen. Maar hoe?

Tegen de rechters vertelden beide geliefden dat ze niemand om hulp vroegen, maar samen een heel grote stap maakten en besloten mensen thuis te gaan beroven. Met een vuurwapen dat Kevin had.

Schuilnaam op Marktplaats

De werkwijze was steeds dezelfde: Kevin reageerde onder een schuilnaam op een advertentie op Marktplaats. Steeds ging het om een iPhone en eenmaal bij de mensen thuis, zei hij dat hij die gratis meenam, terwijl hij zijn vuurwapen trok.

Dat gebeurde vorig jaar zomer twee keer in Uden, een keer in Maarheeze en een keer in Best. In het Limburgse Horst ging het mis toen de adverteerder zag dat Kevin die keer een nepwapen bij zich had. Na een worsteling ging Kevin er maar snel vandoor zonder buit.

Lieke ging mee bij overvallen in Uden en Best en een keer was er een toen 15-jarig meisje bij dat later op maandag achter gesloten deuren terecht zal staan. Twee keer ging Kevin alleen op pad, omdat Lieke er toch niet goed mee om kon gaan. Extra wrang was dat het geld dat met de gestolen iPhones werd verdiend vaak dezelfde avond alweer werd vergokt door Kevin.

Verhalen slachtoffers

De slachtoffers vertelden de rechters stuk voor stuk wat voor impact de overvallen op hen hebben gehad. Op 26 juli vorig jaar ging het stel langs voor een iPhone bij een familie in Best. “Best druk hier”, had Kevin gezegd toen hij bij de man en de zwangere vrouw in de huiskamer stond. Ook het 2-jarige zoontje was in de kamer net als de zus van de vrouw.

Maar Kevin en Lieke zetten hun plan toch door en namen de gloednieuwe iPhone mee. Lieke ging er snel mee naar buiten, terwijl Kevin het pistool op de man richtte. De man vertelde hoe machteloos hij zich had gevoeld dat hij zijn familie niet kon beschermen en de vrouw vertelde hoe bang ze waren geweest. Hun 2-jarige zoontje kreeg de impact van de overval gelukkig nog niet mee. Toen Kevin naar buiten ging, riep het jongetje nog ‘doei’.

Alle verhalen van de negen slachtoffers hadden een rode draad: een onveilig gevoel in je eigen huis, slaapproblemen, angst en woede. En vooral veel onbegrip over het handelen van twee jonge mensen die hun financiële problemen zo dachten op te kunnen lossen, zonder na te denken welke schade ze anderen daarmee toebrachten.

'In een waas'

Maar dat besef is er nu wel, hielden de twee de rechters voor. “Eenmaal in de cel en in het geval van Kevin ook nog eens zonder drugs snapten ze wel dat ze helemaal verkeerd bezig waren. “We zaten in een waas”, legde Lieke uit. “En pas later snap je wat je gedaan hebt.”

Maar de overvallen zijn wel gebeurd, erkende ook het stel. En daar staan best flinke straffen op. Tegen Lieke werd voor haar bijdrage aan twee gewapende overvallen dertig maanden cel geëist, waarvan vijftien voorwaardelijk.

Kevin heeft vijf overvallen op zijn kerfstok en had een nepwapen, een echt wapen en nog een flinke hoeveelheid drugs voor de handel, op zijn slaapkamer bij zijn moeder. Tegen hem eiste de officier van justitie acht jaar cel en een reeks van bijzondere voorwaarden. Hij moet behandeld worden aan zijn verslavingen en hij moet begeleid worden om een terugval te voorkomen.

'Brutaal en laf'

Kevin nam in zijn laatste woord uitgebreid de tijd om zijn spijt te betuigen. “Het is onvergeeflijk en ik kan het niet goedmaken”, vertelde hij. “Het is te heftig wat ik heb gedaan en veel mensen hebben door mij een trauma. Het was brutaal en laf wat ik heb gedaan. Ik was zo ver heen dat ik alleen aan het geld dacht. Ik kan de tijd niet terugdraaien. Ik kan alleen boeten en zorgen dat dit nooit meer gebeurt."

De twee willen elkaar wel blijven zien, al zal dat de komende jaren waarschijnlijk lastig worden. De officier van justitie noemde het onverstandig, maar eiste geen contactverbod. “Als twee volwassenen dat willen, moeten ze dat zelf weten.”

De uitspraak in deze zaak is op 26 augustus.

