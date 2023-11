Mensen beroofd bij Marktplaats-deals: drie verdachten opgepakt

Drie verdachten zijn opgepakt voor een reeks gewapende berovingen in Maarheeze, Best, Uden en het Limburgse Horst. Het gaat om een 16-jarig meisje uit Beek en Donk en een man en vrouw (26 en 24) uit Gemert. Zij deden zich via Marktplaats voor als geïnteresseerde koper en dwongen de slachtoffers toen met een vuurwapen om hun spullen af te geven.

De verdachten zochten hun slachtoffers uit op Marktplaats. Het ging om mensen die een telefoon verkochten. De verdachten maakten een afspraak met ze, maar toen ze voor de deur verschenen, bedreigden ze de slachtoffers met een vuurwapen. Zo werden in Best en Maarheeze mensen bestolen van een iPhone.

In totaal ging het om vijf berovingen. In drie van de gevallen verschenen de man en vrouw uit Gemert samen aan de deur van de slachtoffers. De andere twee keren was het alleen de man die zich voordeed als koper. Het minderjarige meisje wordt ervan verdacht dat ze ook een rol speelde bij de berovingen. Wat die rol precies is kan de politie niet zeggen, onder meer omdat ze minderjarig is.

In Maarheeze op 11 september werden bewoners van een huis aan de Evenstraat overvallen. De man en vrouw stonden rond zeven uur aan de deur. Toen ze binnen waren, richtten ze een vuurwapen op de slachtoffers. Met de iPhone op zak sloegen ze weer op de vlucht. De bewoners raakten niet gewond.

In Best gebeurde hetzelfde op 26 juli. Toen de man eenmaal binnen was en de telefoon in handen had, richtte hij een pistool op de bewoner. Zijn zwangere vrouw, zijn zusje en zijn tweejarige zoontje waren erbij toen dat gebeurde. “Ik schrok en dacht: wat gebeurt hier?”, vertelde de bewoner eerder aan Omroep Brabant. “Het ging echt in een flits. Mijn eerste reactie was een stap achteruit zetten en hem laten gaan. Die telefoon boeide me niet.”

Ook in Uden en Horst sloegen de verdachten in juli dit jaar toe. Op 18 en 19 juli werden bewoners van een huis aan de Kornetstraat en Efferen in Uden beroofd. Een week later werd een bewoner van een huis Vermeerstraat in Horst slachtoffer.

De politie is na uitgebreid onderzoek de drie verdachten op het spoor gekomen. Ze zijn afgelopen maand in hun woonplaats opgepakt. Twee van de verdachten zitten nog vast voor verder onderzoek. Het 16-jarige meisje is weer vrij, maar blijft verdachte.

