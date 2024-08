Poepbacterie uit drinkwater: koken is niet meer nodig

Inwoners van Boxtel, Liempde, Olland en Lennisheuvel mogen weer gewoon water uit de kraan drinken. Het kookadvies dat sinds vorige week dinsdagavond in deze regio gold voor kraanwater is per direct opgeheven, zo laat Brabant Water maandagmiddag weten.

Het kookadvies werd ingesteld na het ontdekken van de E. colibacterie, ook bekend als de poepbacterie, in het water.

Bacterie in reinwaterkelders

Medewerkers van Brabant Water waren tot in het weekend bezig om de E. colibacterie, uit het water te krijgen. De bacterie werd na dagen ontdekt in de reinwaterkelders van een waterproductiebedrijf in Schijndel. In die kelders wordt gezuiverd drinkwater opgeslagen.

Nadat deze waren leeggepompt, zorgvuldig schoongemaakt en gedesinfecteerd, zijn ze weer gevuld met schoon drinkwater. Dit was een arbeidsintensief en tijdrovend werk, volgens Brabant Water.

Hoe de poepbacterie in het water is gekomen, is nog altijd niet helder. "Dat zijn we nog aan het onderzoeken", aldus een woordvoerder van Brabant Water.

Inwoners van Schijndel hadden overigens geen last van de verontreiniging, omdat die plaats water krijgt vanuit een andere fabriek.

Na de vondst van de bacterie was er een run op bronwater in de supermarkten in Boxtel en omgeving