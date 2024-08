Aanslag met molotovcocktail: tweede verdachte (18) meldt zich bij politie

Een 18-jarige man uit Drunen is zondagavond opgepakt omdat hij wordt van verdacht van betrokkenheid bij de explosie in een huis in Kaatsheuvel. In mei ging daar een explosief af bij een huis aan de Nieuwevaert.

Vorige week meldde zich al een 15-jarige verdachte uit Waalwijk bij de politie. Zondagavond meldde dus ook de nu aangehouden tweede verdachte zich. Bureau Brabant vertoonde een week na de aanslag bewakingsbeelden. Hierop zijn twee mannen te zien die hun gezicht hebben bedekt. Eerst gooit een van hen de ruit van het huis in met een groot voorwerp, waarschijnlijk een stoeptegel. Daarna zie je hoe een van de twee daders een fles met een lont vastheeft. Hij steekt de fles aan en werpt de brandbom in de richting van het huis. Daarna is te zien hoe hij zonder de fles wegrent. Het huis vat vlam.

Foto: Floortje Steigenga.