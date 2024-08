Geen betere plek dan dit strandje op deze 'belachelijk warme' dag

Op de tot nu toe warmste dag van het jaar zoeken we, wanneer we vrij zijn, massaal verkoeling. Zo is het druk bij het kleine strand van recreatiegebied De Heide in Bergen op Zoom. Suppers, zwemmers en zonaanbidders genieten er van zon én water.

Met een schep is Tygan (11) in de weer aan de rand van het water. "Ik zoek naar zeldzame en oude dingen, maar soms glipt het van mijn schep", legt hij uit. Zijn meest bijzondere vondst: een dode zoetwaterkreeft, maar die gooide hij snel terug. "Die was vlijmscherp." Zo'n warme dag als maandag zegt hij niet eerder te hebben meegemaakt. Maar hij is er blij mee. "In Nederland is het altijd koud met regen, nu is het eindelijk zonnig. Zeker bij strand of zwembad is het fijn. En overgooi jezelf anders met ijsklonten", luidt zijn advies.

Op deze warme dag zoeken we massaal verkoeling (foto: Omroep Brabant).

De 43-jarige William geniet ook van de warmte. "Van mij mag het zo blijven. We blijven hier de hele dag zodat de kinderen lekker kunnen zwemmen, dan hebben wij het ook naar ons zin. Maar ik vrees dat de warmte niet lang meer aanhoudt en dat we weer regen krijgen", is hij sceptisch.

"Vanochtend heb ik al gesport. Nu is het tijd om te genieten."