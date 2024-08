Gehoorschade na vuurwerkbom van Bayern-fan: 10 maanden cel

Acht jaar na rellen vóór de Champions-Leaguewedstrijd tussen PSV en Bayern München is een Duitse voetbalfan veroordeeld tot tien maanden cel. Hij had in november 2016 op het Stratumseind in Eindhoven een vuurwerkbom in de richting van PSV-supporters en agenten gegooid. Twee politiemensen liepen gehoorschade op. De man heeft sindsdien zijn leven gebeterd, maar hij moet toch zitten, zo bepaalde het gerechtshof in Den Bosch maandag.

De Duitser (29) was zelf in beroep gegaan. Volgens zijn advocaat gooide de man uit München het explosief niet bewust naar iemand. Bovendien is volgens hem nooit uitgezocht om wat voor projectiel het precies ging. De explosie gebeurde tijdens rellen die die dag al uren voor de wedstrijd in het Philips Stadion waren ontstaan. Tot vlak voor de chaos ging het er nog gemoedelijk aan toe. "Duitsers lopen gewoon samen met ons een biertje te doen", zei een PSV-fan. Maar plotseling kregen tientallen aanhangers van de twee clubs het met elkaar aan de stok. Er werd met bier gegooid en gedreigd om tafels en bierkrukken om te smijten. Bij één van de cafés waar dit gebeurde, lukte het een medewerker om de zaak met veel pijn en moeite te sluiten. Supporters doken kroegen in om aan klappen te ontkomen. LEES OOK: Knokpartij op Stratumseind in Eindhoven, voetbalhooligans slaags De politie en de Mobiele Eenheid moesten in actie komen om de uitgaansstraat schoon te vegen en de supportersgroepen uit elkaar te drijven. "Het was heel jammer voor de sfeer, want het was hartstikke gezellig", zei een vrouw verontwaardigd tegen een verslaggever van Omroep Brabant. "We waren aan het zingen, we waren klaar voor de wedstrijd. Ineens kwam de ME en we wisten helemaal niet wat er aan de hand was."

Veel politie op de been (foto: Ferenc Triki).

Op videowebsite Dumpert was te zien hoe een groep hooligans met bivakmutsen de confrontatie zocht met PSV-supporters in een kroeg. De Duitser die uiteindelijk voor het hof moest verschijnen, had geen kaartje voor de wedstrijd bij zich, wel een bivakmuts. Volgens het hof was hij ‘klaarblijkelijk’ naar Eindhoven gekomen om de confrontatie aan te gaan met PSV-supporters en/of de politie. Dit is de Duitser zwaar aangerekend. Door de ontploffing van de vuurwerkbom werden vier agenten in meer of mindere mate getroffen. Twee van hen liepen gehoorschade op. Eén van de twee zal nooit herstellen van tinnitus (een aanhoudende piep in je oor), zijn collega was er twee maanden zoet mee. Alle agenten dienden een schadevergoeding en die werd door het hof toegewezen. Dit betekent dat ze in totaal ruim 3500 euro tegemoet kunnen zien. De Duitser heeft toegezegd dat hij het bedrag gaat betalen. Hij heeft spijt en heeft verklaard dat hij een streep heeft gezet onder zijn verleden als voetbalhooligan. Hij heeft inmiddels werk, een huis en een vriendin en binnenkort zal zijn eerste kindje worden geboren. De advocaat-generaal wilde hem vanwege deze omstandigheden alleen een voorwaardelijke gevangenisstraf (en een taakstraf van 240 uur) opleggen. Het hof is strenger: de man moet voor een jaar de gevangenis in, onder meer vanwege de gevolgen van zijn daad voor de agenten. Ook wachten hem nog eens acht maanden cel wanneer hij de komende twee jaar weer de fout ingaat. De straf had hoger uit kunnen vallen. Omdat de beroepsprocedure zo lang heeft geduurd, kreeg de Duitser enige strafvermindering. Een twee jaar oudere landgenoot werd vanwege zijn aandeel in de voetbalrellen ook opgepakt. Het is niet bekend of hij ook vervolgd is.

