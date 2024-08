Zorgen bij vakbond om bagageafhandelaar: 'We hebben gewaarschuwd'

Vakbond FNV maakt zich zorgen over problemen bij bagageafhandelaar Skytanking op Eindhoven Airport. Vluchten van Ryanair, de enige airline op de luchthaven die werkt met de afhandelaar, zijn dit weekend zonder bagage vertrokken door personeelstekorten en hoge werkdruk bij Skytanking. "Hier hebben we voor gewaarschuwd", zegt FNV-bestuurder Stijn Jansen.

FNV heeft namelijk gepleit voor regulering van de markt voor bagageafhandelaars. Op het moment dat een luchtvaartmaatschappij een contract sluit met een afhandelaar, worden deze op de markt toegelaten, legt Jansen uit. "Daarbij wordt niet gekeken of deze bedrijven hun beloftes waar kunnen maken, hoe zij voldoende personeel kunnen vinden of hoe zij mensen opleiden."

Zo goedkoop mogelijk

Skytanking is sinds een paar maanden verantwoordelijk voor de bagageafhandeling van Ryanair. Voor die tijd werkte de luchtvaartmaatschappij samen met Viggo, tot dan de enige afhandelaar op Eindhoven Airport. Jansen denkt dat Viggo te duur was voor Ryanair, dat diensten zo goedkoop mogelijk wil uitonderhandelen. "Om zo tickets te kunnen aanbieden voor een zo laag mogelijke prijs", aldus de FNV-bestuurder.

LEES OOK:

Honderden vakantiegangers zonder bagage op bestemming door personeelstekort

Voordat Skytanking aan de slag ging op de luchthaven in Eindhoven, was het bedrijf nog een onbekende op de Nederlandse markt. Dat betekende dat het bedrijf de operatie op Eindhoven Airport in een paar maanden tijd moest opbouwen, zegt Jansen. "Als dat goedkoper moet dan elders, dan betekent dat met minder mensen hetzelfde werk doen. Dan neemt de werkdruk toe."

LEES OOK:

Grote problemen bij bagageafhandelaar van Ryanair, inspectie doet onderzoek

Officiële waarschuwing

De vakbond wil dat de overheid en luchthavens minimumeisen gaan stellen aan bedrijven die actief willen zijn in de afhandeling van passagiers en bagage. "Daarin moeten eisen staan over het salaris, aantal vaste contracten en scholing. Daarnaast moeten er ook minimumbezettingseisen komen, waarbij er normen komen met hoeveel mensen de werkzaamheden gedaan moeten worden", stelt Jansen.

De Nederlandse Arbeidsinspectie meldde eerder onderzoek te doen naar Skytanking. De inspectie wilde niet zeggen wat de aanleiding daarvoor is; wel dat de afhandelaar in juni een officiële waarschuwing kreeg om de arbeidsomstandigheden. Ryanair en Skytanking waren niet bereikbaar voor commentaar.