Levensgroot Van Gogh-bloemenschilderij begint vorm te krijgen: 'Spannend'

Het begint al ergens op te lijken, het levensgrote schilderij van Vincent van Gogh dat met bloemen in een weiland in Etten-Leur wordt gemaakt. Duizenden zaadjes gingen dit voorjaar de grond in. Maar de regen spoelde alles weg. Toch gaven de vrijwilligers niet op en begonnen gewoon opnieuw.

Vanaf de grond is er nog niet zo veel te zien. Maar als je de zes meter hoge steiger beklimt, zie je duidelijk de contouren van de vaas met vijftien zonnebloemen van Vincent van Gogh. Projectcoördinator Pierre van Damme kijkt met een trotse glimlach naar beneden. "Kijk, hier groeit iets moois. Alle zaadjes zijn uitgekomen. Ik ben echt opgelucht en blij dat het toch nog gelukt is."

"Het was echt spannend of het nog zou gaan lukken."

Het schilderij is een project van Van Gogh Nationaal Park om het belang van biodiversiteit onder de aandacht te brengen. Door het natte voorjaar leek het project letterlijk en figuurlijk in het water te vallen. Duizenden met de hand geplante zaadjes werden door de regen weggespoeld. "We hadden niet op zo extreem veel regen gerekend. Het was echt spannend of het nog zou gaan lukken."

In juni spoelde de regen alle net gezaaide bloemen weg

Maar opgeven doen ze niet in Etten-Leur. De vrijwilligers zaaiden het schilderij opnieuw in. En inmiddels begint het steeds meer vorm te krijgen. De contouren van de vaas met de zonnebloemen zie je al goed en de eerste knoppen komen al uit. Pierre wijst de eerste bloemen aan. "Hier hebben we het slaapmutsje, een roze bloem. En daar komen al oranje bloemen boven de grond." De zonnebloemen zijn nog wat minder goed zichtbaar. "Maar die gaan ook hartstikke goed hoor," lacht Pierre. "De knoppen zitten er al in dus die staan ook op uitbarsten."

"Mensen vinden het leuk om het schilderij te zien groeien."

Hoewel het schilderij dus nog niet af is, komen er al veel mensen kijken. Daarvoor is een hoge steiger gebouwd. "De afgelopen twee weken zijn er al 2000 bezoekers geweest. Mensen vinden het leuk om het schilderij te zien groeien. Dat is hartstikke mooi." Over een paar weken is het schilderij pas echt klaar, want dan zullen alle bloemen in bloei staan. "Wanneer dat precies is, weten we niet. Dat is afhankelijk van de zon en de regen", legt Pierre uit. "Maar we verwachten eind augustus en heel de maand september volop te genieten."