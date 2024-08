Binnenkijken: huurder liet dit huis achter vol rommel, poep en schimmel

Het huis van verhuurder Corrianne Noppen uit Kaatsheuvel is een grote puinzooi. Haar huurder kon de huur niet meer betalen en vertrok na een paar maanden. Familie Noppen bleef achter met een huis dat vol ligt met rommel, uitwerpselen en beschimmelde kamers. Zoon Dirk laat de schade zien. "Je ziet het wel eens op tv, maar nu gebeurt het bij ons."

Wie het huis binnengaat, moet een mondmasker op. Als Dirk de deur opent, blijkt meteen waarom. Uit de woning komt een penetrante lucht. Het is een combinatie van kattenpis, hondenpoep en schimmel. Op de vloer zitten donkere bruine vlekken. "De geur is bijna niet te omschrijven. Ik schrok heel erg, toen ik dit voor het eerst zag", zegt Dirk.

Kapotte meubelstukken, vies servies en uitpuilende vuilniszakken: vrijwel iedere kamer ligt vol met dit soort rommel rommel. Dirk baant zich een weg door het huis. Hier en daar moet hij een grote stap over een volle doos of vuilniszak nemen. "Dit is een nachtmerrie", zegt hij. "Mijn ouders waren zo netjes op hun spullen. Als je dit dan ziet, dat is bizar." De ogen van Dirk vullen zich met tranen als hij om zich heen kijkt.

"Het is boven nog veel erger", zegt Dirk terwijl hij de trap oploopt. In de slaapkamer liggen open blikken dierenvoer. Het bed is beschimmeld. "De gordijnen waren altijd dicht. De vliegen hangen overal. Het is gewoon eng", vertelt Dirk. "Ik denk dat hier zo'n 120 kubieke meter afval ligt."

In onderstaande video laat Dirk zien hoe het huis is achtergelaten: