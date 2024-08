Eindelijk! Bootjes kunnen weer rondje doen in uitgebaggerde singel

Plezierbootjes kunnen sinds dit weekend weer een hele ronde varen op de Bredase singel. Na bijna twee weken baggeren is de door hevige regenval dichtgeslibde bocht ter hoogte van de Generaal van der Plaatstraat weer open. Dat is sneller dan verwacht, maar voor de rondvaartbedrijven niet snel genoeg. "We zijn blij en opgelucht, maar in de toekomst moeten ze sneller baggeren."

Het had nogal een lange aanloop, maar de Bredase singel is weer helemaal rond te varen door plezierbootjes, rondvaartbedrijven en suppers. Al in februari trok de toeristische sector aan de bel bij de gemeente en het waterschap Brabantse Delta, maar pas in augustus was er actie. Maar vanaf dat moment is het wel razendsnel gegaan. Eenmaal aan de gang, ging het uitbaggeren sneller dan de verwachte drie tot vier weken. "Daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee", laat een woordvoerder van het waterschap weten. "We streefden ernaar om het ongemak zo snel mogelijk te verhelpen."

"We hopen dat er in de toekomst sneller gebaggerd wordt."

Voor de Bredase rondvaartbedrijven kon het niet snel genoeg gaan. Die voeren met toeristen al een half jaar een aangepaste, verkorte route over de singels. Dat heeft omzet gekost, zo lieten ze al eerder weten. Gebrek aan daadkracht vindt manager Bram Bul van Bootje Varen Breda. LEES OOK: Singels dichtgeslibd door zware regenval, vaarrondje door de stad gaat niet "We zijn blij dat er uiteindelijk zo snel is gebaggerd", zegt hij. "En met snel doel ik op het daadwerkelijk uitvoeren van de baggerwerkzaamheden. We hopen vooral dat er in de toekomst sneller geschakeld wordt en dus eerder gebaggerd wordt."

Een zandbank in de Bredase singel.

Gelukkig is het de laatste tijd echt zomers weer waardoor rondvaartbedrijven de schade wat in kunnen halen. Die zetten dan ook alle zeilen bij. "Afgelopen vrijdag hebben we een extra training gedraaid voor onze schippers", vertelt Bul. "Die werken al een heel jaar bij ons, maar hebben het dichtgeslibde stuk nog nooit gevaren! Gelukkig kunnen we er weer langs."

"We moeten in gesprek blijven over het veranderende klimaat."