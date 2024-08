112-nieuws: auto op zijn zijkant na crash • boa in actie buiten werktijd

In dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

11.21 Auto belandt op zijn kant Een auto is vanmorgen op zijn kant terechtgekomen op de kruising van de Harendonkweg en de Bruistensingel in Den Bosch. Het voertuig reed in de richting van Rosmalen toen hij omkiepte. Vermoedelijk reed de auto te hard door de bocht. De bestuurder is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Er waren mogelijk nog twee inzittenden. Bij het ongeluk werd er ook een paal met verkeersbord uit de grond gereden. De auto belandde op de zijkant (foto: Bart Meesters). Er werd een verkeersbord uit de grond gereden (foto: Bart Meesters).

09.07 Handhaver moet na het werk ingrijpen bij mishandeling Een boa van de gemeente Vught dacht dat zijn werk er voor de dag op zat, toen hij bij een mishandeling van een ouder stel uitkwam. Hij ging erop af en wist samen met omstanders een verdachte bezig te houden tot de politie kwam. De verdachte werd opgepakt en meegenomen naar het politiebureau. "Zo zie je maar weer dat je werkzaamheden als boa nooit echt stoppen, ook niet na het werk. Mensen helpen zit nu eenmaal in onze aard daar kan je niet voor uitklokken", aldus de handhaver. Foto: Handhavingvught

05.06 Explosie bij voertuig Geertruidenberg Een voertuig in Geertruidenberg is afgelopen nacht beschadigd geraakt bij een explosie. Die werd veroorzaakt met vuurwerk. De politie doet onderzoek. Foto: Instagram wijkagentexpert Weerijs-buiten

04.13 Man valt van hoogte Een man liep afgelopen nacht een hoofdwond op bij een val vanaf hoogte in Breda. Details zijn niet bekendgemaakt. De man is onderzocht door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar een ziekenhuis gebracht te worden. Foto: Instagram wijkagentexpert Weerijs-buiten