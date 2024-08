112-nieuws: explosie voertuig Geertruidenberg • koeien ontsnapt in Helmond

In dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

Liveblog

05.06 Explosie bij voertuig Geertruidenberg Een voertuig in Geertruidenberg is afgelopen nacht beschadigd geraakt bij een explosie. Die werd veroorzaakt met vuurwerk. De politie doet onderzoek. Foto: Instagram wijkagentexpert Weerijs-buiten

04.13 Man valt van hoogte Een man liep afgelopen nacht een hoofdwond op bij een val vanaf hoogte in Breda. Details zijn niet bekendgemaakt. De man is onderzocht door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar een ziekenhuis gebracht te worden. Foto: Instagram wijkagentexpert Weerijs-buiten