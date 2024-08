112-nieuws: ongeluk op A27 • man mishandeld in Valkenbergpark

14.07

Brandweerlieden zijn aan het einde van de ochtend op een brandmelding afgegaan op de Lochtenburg in Veghel. Daar zou bos in brand staan. Dat had althans iemand gemeld die over de nabijgelegen snelweg A50 reed. Brandweerlieden gingen op onderzoek uit door met een ladder over een hekwerk te klimmen in de straat. Er bleek iemand aan het stoken zijn in een bosgebied. De brandweer heeft het vuur geblust.