Conciërge Imco ploetert voor het nieuwe schooljaar: 'Kan niet wachten'

Het zweet staat op zijn voorhoofd. Conciërge Imco Remijn (49) werkt zich uit de naad voor het begin van het nieuwe schooljaar. Komende maandag staan zo'n 1500 leerlingen in de startblokken bij het 2College Durendael in Oisterwijk. "Mijn hart gaat sneller kloppen als de leerlingen terugkomen", glundert hij trots.

Glazenwassers, de oudijzerboer en leraren: ze staan donderdagochtend letterlijk in de rij voor Imco. "Het zijn hele drukke tijden", zegt de goedlachse conciërge, tussen de bedrijven door.

"Het werk wordt onderschat." De takenlijst van Imco is lang: verbouwingen afronden, alle waterleidingen door laten stromen, lokalen klaarmaken, stapels kopieerwerk en meer. "Ik zet even de airco's weer aan", roept hij vanaf het dak van de school.

"Hier ga ik de leerlingen straks verwelkomen", zegt hij bij de ingang. Of ze dan bloedchagrijnig zijn, na de heerlijk warme zomervakantie? "Nee hoor, ze zijn juist blij dat ze weer naar school mogen. Zeker na zo'n ontzettend lange vakantie. Dat is echt waar", zegt hij als de verslaggever vol ongeloof kijkt. "En anders vrolijk ik ze gewoon weer op", lacht hij. "Welkom terug!", zo doet hij zijn blijde welkomstritueel na.

Cadeautje

Vervelende leerlingen zijn er natuurlijk altijd. "Ik had met iemand veel strijd. Aan het einde van het schooljaar kreeg ik ineens een Mars. Bedankt voor alle hulp, zei de leerling. Dat is toch heel erg mooi!", glundert hij, denkend aan de veranderende houding van de leerling. "Soms kan ik streng zijn, dat moet ook."

"Kijk, dit laten die leraren gewoon voor ons liggen", lacht Imco, over een stapel rommelige mappen. Zo'n 4,5 jaar geleden pakte Imco het conciërge-gereedschap op. Daarvoor was hij projectmanager bij een interieurbouwbedrijf. Hij heeft geen dag spijt van zijn carrièreswitch. "Geen dag is hetzelfde, dat maakt het zo mooi."

"Ik kan echt niet wachten", zegt Imco dolenthousiast. "De leerlingen zijn de ziel van de school. Daar heb ik gewoon een heel leuke band mee. En ze zitten na de vakantie weer vol verhalen."

Omroep Brabant liep donderdagochtend mee met Imco. Bekijk in de video hoe de vakman zich klaarmaakt voor het bruisende schooljaar: