Aantal besmettingen met blauwtongvirus stijgt snel, ook in Brabant

Het aantal besmettingen met het blauwtongvirus is nog altijd snel aan het stijgen. Uit cijfers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijkt dat het virus nu op 3807 plekken in Nederland is vastgesteld. Brabant is met 501 besmettingen de derde provincie in de lijst met het grootste aantal besmettingen.

Het aantal gevallen steeg de afgelopen dagen het snelst sinds het blauwtongvirus vorige maand weer in Nederland opdook. Dieren raken vooral besmet op boerenbedrijven. De meeste besmette locaties zijn in Gelderland. Die provincie is goed voor een derde van het aantal gevallen. Daarna volgen Overijssel (574), Brabant (501) en Limburg (311). Blauwtong is alleen gevaarlijk voor dieren. Het virus veroorzaakt onder meer een blauwe tong, hoge koorts en zwellingen bij vee. Vooral schapen worden er erg ziek van en kunnen eraan sterven. Bij geiten en runderen pakt de ziekte vaak minder heftig uit. In het voorjaar zijn veel dieren gevaccineerd tegen blauwtong. De vaccins doen het minder goed dan aanvankelijk werd gehoopt.