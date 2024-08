Topdrukte bij destructiebedrijf door blauwtong: 'Kadavers blijven liggen'

Het lukt verwerkingsbedrijf Rendac niet meer om dode dieren binnen een werkdag op te halen. Het blauwtongvirus zorgt ervoor dat de vrachtwagens van het bedrijf in Son veel vaker bij met name schapenhouders langs moeten, zegt directeur Sjors Beerendonk. "Het is alle hens aan dek. Onze chauffeurs zetten zich maximaal in en werken extra in het weekend door."

Sommige (hobby)boeren hebben het al gemerkt. Hun overleden dieren blijven deze dagen langer liggen dan normaal. Normaal gesproken haalt Rendac kadavers binnen één werkdag op. "We doen echt ons best en hebben onze capaciteit maximaal opgerekt, maar deze weken lukt dat niet door het blauwtongvirus", legt directeur Beerendonk uit. "We hebben een gigantisch blauwtongprobleem in Nederland nu, ondanks de vaccinatieronde. En dat merken wij ook", zegt hij. Het destructiebedrijf aan de Kanaaldijk in Son is het enige bedrijf in Nederland dat overleden dieren en slachtafval verwerkt.

"Qua volume valt het mee, het probleem zit in de logistiek."

Het probleem zit niet in de daadwerkelijke verwerking van de dierenresten op het terrein in Son. Qua hoeveelheid dieren valt het volgens Beerendonk relatief mee. "De volumes zijn veel kleiner dan tijdens de uitbraak van bijvoorbeeld de varkenspest en mond-en-klauwzeer. Het probleem zit hem echter in de logistiek." Want ondanks dat het bedrijf zestig vrachtwagens op de weg heeft van zes uur 's ochtends tot 's avonds laat, lukt het niet om alle adressen langs te gaan. "Ik ben trots op onze chauffeurs die er echt alles aan doen", zegt Beerendonk. Maar toch moeten zij in het weekend extra doorwerken om achterstanden in te lopen. Daarna hoopt Rendac weer redelijk bij te zijn.

"We moeten nu veel vaker langs hobbymatige schapenboeren."

De vrachtwagens van het desructiebedrijf moeten nu dus langs veel meer adressen dan normaal. "Doorgaans komen we incidenteel bij hobbymatige schapenboeren, maar nu komen we daar veel vaker door het blauwtongvirus", legt de directeur uit. Ook bij Schaapskooi in Schijndel maakt het blauwtongvirus veel slachtoffers:

Rendac heeft inmiddels een speciale blauwtongpagina op de website met extra informatie voor dierenhouders die een kadaver aanbieden. Daarin wordt opgeroepen zoveel mogelijk digitaal melding te doen en de dierenresten precies volgens de voorschriften aan te bieden. Zo wordt bij elke stop tijd bespaard door de chauffeurs en kunnen meer dieren worden opgehaald.

"De vaccinatieronde heeft niet genoeg geholpen."