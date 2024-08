Rechtszaak tussen TU/e en Cursor-journalist geschorst: 'Blij en dankbaar'

Eigenlijk zou donderdag de rechtszaak van Cursor-journalist Bridget Spoor en de TU/e beginnen, maar die zitting ging niet meer door. De partijen troffen een schikking, mét resultaat voor Spoor. Haar juridische kosten moeten door de universiteit worden betaald en het kritische rapport moet volledig worden gepubliceerd, zonder zwarte lak.

De zaak draait allemaal rond de onrust tussen de universiteit en het universiteitsblad, Cursor. De TU/e zou niet goed omgaan met het universiteitsblad, wat volgens de redactie van Cursor zou resulteren in een onveilige werksfeer. Kritische artikelen werden tegengehouden, hoofredacteur Han Konings kwam ziek thuis te zitten en redacteuren voelden zich angstig en emotioneel. De website van Cursor ging op zwart.

De onderzoekscommissie

Er werd een speciale onderzoekscommissie op gezet, nadat redacteur Bridget Spoor de werkcultuur en de misstanden naar buiten bracht als klokkenluider. Zij schreven een rapport van 47 pagina's, met aanbevelingen en conclusies over de werksituatie bij Cursor. Daar staat onder andere in dat hoofdredacteur Konings als 'aangeschoten wild' werd behandeld.

Dat rapport werd vervolgens door het college van bestuur naar buiten gebracht, maar met vijf zwartgelakte stukken ertussen. Zo wilde de universiteit de privacy van een van de ombudspersonen beschermen. Dat schoot bij redacteur Spoor in het verkeerde keelgat, waarna ze naar de rechter stapte.

Zaak geschorst

Maar door een schorsing hoeft de zaak niet verder voor te komen. Een schikking houdt in dat er een tussentijdse overeenkomst is getroffen, vóórdat de rechtszaak heeft plaatsgevonden. Dat is tussen de TU/e en Spoor dus het geval.

De zwartgelakte naam is vrijgegeven, de juridische kosten worden vergoed. Of het geschil daarmee helemaal is opgelost, is nog de vraag, maar Spoor laat in elk geval op haar LinkedIn weten dat ze blij en dankbaar is vanwege de uitkomst.

