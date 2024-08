Hattrick Harrie geniet van enorme opkomst bij huldiging in zijn woonplaats

Harrie Lavreysen, ofwel ‘Hattrick Harrie’, is donderdagavond uitgebreid in het zonnetje gezet voor zijn drie gouden medailles in Parijs. Veel mensen waren op de huldiging in het Kloosterpark in Luyksgestel afgekomen, want het park was volgepakt. De baanrenner was overweldigd door de opkomst: “Ik ken dit park. Ik heb hier gespeeld en om hier nu zoveel mensen te zien. Onwerkelijk.”

Eenmaal aangekomen na een tocht op de platte kar, werd de baanwielrenner op het podium allereerst toegesproken door cabaretier Rob Scheepers, die alle andere olympische sporten ‘ruis’ vond vergeleken met de prestaties van Lavreysen. “Bij jou geen patserige opsmuk, of hip gedoe.” Scheepers kwam superlatieven tekort voor Lavreysen, maar had toch een ‘puntje van kritiek’. Het kan volgens hem nog net wat cooler, zoals de Turkse schutter Yusuf Dikeç, die met een hand in zijn zak een zilveren medaille pakte. “Als jij nou in LA in 2028 met een stadsfiets gaat rijden, en dan met een hand in je zak. Dan wordt het er voor de concurrentie ook een stuk leuker op”, grapte Scheepers. Met zijn drie gouden medailles op de Olympische Spelen in Parijs is baanwielrenner Harrie Lavreysen uit Luyksgestel de beste Nederlandse olympiër bij de mannen ooit. In totaal heeft Lavreysen nu vijf gouden olympische medailles, één meer dan schaatser Sven Kramer en ruiter Charles Pahud de Mortanges.

"Er was niemand die zei: drie medailles, is dat niet wat te hoog gegrepen?"

Arinda Callewaert, de burgemeester van Bergeijk, sprak Harrie in januari en toen vertelde hij al dat hij drie gouden medailles zou halen. “En wij geloofden je. Er was niemand die zei: drie medailles, is dat niet wat te hoog gegrepen?" Zij vertelt dat het niet de eerste huldiging voor Harrie is, maar toch wel het grootste en drukst bezochte.

Harrie Lavreysen met zijn vrienden op de bus (foto: Noël van Hooft).