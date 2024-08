Ralf 'click clack' Mackenbach staat op Lowlands, maar niet om te zingen

Als Ralf Mackenbach uit Best ergens het podium op stuift, denken veel mensen waarschijnlijk dat de oud-winnaar van het Junior Song Festival komt zingen. Maar deze vrijdag is niets minder waar. Hij staat namelijk op Lowlands om over zijn wetenschappelijk onderzoek naar kernfusie te praten. "Ik zie veel overeenkomsten met muziek", zegt hij erover.

En zo bracht niet de muziek, maar de wetenschap hem naar een van 's lands grootste festivals: Lowlands. Vrijdag spreekt hij een festivalmenigte toe over processen die zich in de zon afspelen en hoe de mens die op aarde probeert na te bootsen.

"Het klinkt misschien eng en ingewikkeld", zegt Mackenbach vrijdagochtend op de radio in het programma KEIgoeiemorgen! van Omroep Brabant. "Maar we zien elke dag een kernfusiereactie. Dat is namelijk de zon. En met het bestuderen van kernfusie proberen we die op aarde na te maken, omdat de zon zo'n duurzame energiebron is."

Voordat het zo ver is, moet de wetenschap nog flinke stappen zetten. Het zou volgens Mackenbach zo nog maar eens tientallen jaren kunnen duren voordat het de mensheid lukt om energie te halen uit samensmeltende atoomkernen.

Dat staat de nieuwe fascinatie van de voormalig zanger niet in de weg. Hij ziet zelfs veel overeenkomsten tussen muziek maken en kernfusie. "Als mensen naar de radio of naar muziek luisteren, zie je een geluidssignaaltje binnenkomen. Aan het lijntje dat op en neer gaat, kan je zien welke tonen er binnenkomen. Als je op die manier naar een fusiereactor kijkt, zie je welke tonen erin zitten. Dat vertelt je iets over welke tonen belangrijk zijn voor kernfusie en waarom."

Mackenbach heeft op Lowlands tien minuten de tijd om over zijn onderwerp te praten. De rest van de tijd wordt gevuld door collega-wetenschapper Bob Coecke die over zijn vakgebied kwantummechanica komt vertellen. De twee laten de hersens van het festivalpubliek kraken in de Echo vanaf tien voor vijf in deze middag.

