1700 mannetjes van ijs tegen klimaatverandering: 'Doet iets met je'

1700 mannetjes van ijs gaan in Tilburg de vriezer in om er komende zondag weer uit te komen op het festival Kaapstad. Dan worden ze neergezet in de zon en smelten ze weg. Allemaal om aandacht te vragen voor klimaatverandering. Tientallen vrijwilligers maken de ijsmannetjes en ook Anet van den Dungen helpt mee: “Als je het beeld ziet, doet het iets met je. Het roept iets heel treurigs op als je ze in elkaar ziet zakken.”

Voor Azevedo was het een verrassing toen ze hoorde dat vluchtelingen haar werk in elkaar gaan zetten. Maar ze vindt het geweldig: “Ik ben hier heel blij mee. De wereld wordt groter, zo kunnen we elkaar ontmoeten.”

Edward Momoh, ook uit Sierra Leone, is dol op kunst dus hij helpt graag mee: “Ik vind het zelf ook leuk om dingen te maken. We zijn hier met allemaal vrijwilligers en doen het samen.” Dat de kunstenaar, Néle Azevedo uit Brazilië, er ook bij is en meewerkt, maakt het extra bijzonder: “Ik vind het een voorrecht om haar te ontmoeten en om dit hier met haar te doen.”

“Creatief werk”, vindt Ibrahim Tury uit Sierra Leone. Trots laat hij zijn nieuwste ijsmannetje zien. “Ze moeten in de vriezer voor ze smelten, uiteraard. Maar het duurt nog zeker vijf minuten, dus we hebben nog een beetje tijd”, lacht hij.

Het maken van de ijsmannetjes is een precies werkje. Omdat ijs smelt, is timing heel belangrijk. Ze komen uit een mal, moeten snel bijgeschaafd worden en dan weer de vriezer in. Dat bijschaven doen vooral vluchtelingen van het asielzoekerscentrum in Gilze.

Ook Anet van den Dungen geniet van de samenwerking met de vluchtelingen: “Omdat we mensen links laten liggen. Het interesseert ons allemaal niet meer. Ze moeten maar terug. Veel mensen denken zo: ‘Ga maar terug’. We laten mekaar eigenlijk gewoon smelten.”

Het werk heet ‘Minimum Monument’ en is al twintig jaar over de hele wereld te zien. Volgens kunstenaar Azevedo is het een anti-kunstwerk, ook omdat het zo klein is: “Mijn figuurtjes zijn maar 20 centimeter. Een monument gaat vaak over één persoon. Dit niet: dit gaat over alledaagse mensen.”

Het kunstfestival Kaapstad start deze vrijdag in Tilburg en is tot en met zondag te bezoeken. Tientallen kunstwerken zijn in de binnenstad gratis te zien. Zondagmiddag om drie uur beginnen de 1700 ijsfiguurtjes van ‘Minimum Monument’ te smelten op het Heuvelplein. Hoe lang dat gaat duren, hangt van de temperatuur af.