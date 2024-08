Wie is voor jou de Brabander van het Jaar 2024? Laat het ons weten!

Geld ophalen voor een goed doel terwijl je zelf ernstig ziek bent. Gratis kleding of speelgoed uitdelen aan gezinnen die weinig geld hebben. Of ingrijpen als een ander in nood is. Sommige mensen doen alles om anderen te helpen. Misschien ken jij zulke mensen die wel eens extra in het zonnetje gezet mogen worden.

Daarvoor heeft Omroep Brabant de verkiezing van de Brabander van het Jaar. Ken jij iemand die altijd voor anderen klaarstaat? Die alles aan de kant zet om een ander te helpen of in actie komt als iemand in nood is? Meld diegene dan nu aan! Uit alle inzendingen kiezen wij vijf genomineerden die we in het zonnetje gaan zetten tijdens een speciale tv-uitzending.

Aanmelden

Stuur een mail met jouw kanshebber naar [email protected]. Vermeld daarin de naam en woonplaats van de kandidaat die je wilt voordragen en leg uit waarom diegene 'Brabander van het Jaar 2024' moet worden. Vergeet ook je eigen gegevens niet, want als de persoon die jij hebt aangemeld wordt uitgekozen, dan nemen wij contact met je op. Aanmelden kan nog tot 1 november. Meer informatie vind je hier.

De vijf genomineerden worden uitgenodigd in de Winter Efteling. Daar zal ook bekend worden gemaakt wie zich de Brabander van het Jaar 2024 mag noemen.

Brabander van 2023

Jan Minkels uit Den Dungen ging er vorig jaar met de titel vandoor. Hij nodigt in zijn eigen huis regelmatig mensen uit die alleen zijn en kookt een gratis driegangendiner voor hen. Wat over is, geeft hij aan mensen die niet veel te besteden hebben.

Er zijn mensen die thuiskomen van hun werk en dan een potje of iets van de supermarkt opwarmen. Met hun bord op schoot eten ze dan bij de tv in tien minuten alles op. Dat is dan hun diner. En dan zitten ze de rest van de avond alleen te koekeloeren," legt Jan uit.

Dat kan anders, dacht hij. Daarom nodigt hij twee keer per maand mensen bij hem thuis uit. Vaak kent hij hen nog niet. "Ik laat dan een briefje achter bij de voedselbank of zet op Facebook dat we een paar stoelen vrij hebben. Als je wilt aanschuiven ben je welkom."