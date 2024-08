Pauliena Rooijakkers bijt van zich af, maar grijpt naast rit en eindzege

Het is Pauliena Rooijakkers uit Asten-Heusden net niet gelukt om de Tour de France Femmes op haar naam te schrijven. Tijdens de superspannende slotrit, met aankomst op de Alpe d’Huez, leek het er even op dat ze in haar opzet zou slagen. Uiteindelijk moest de voormalige veldrijdster genoegen nemen met een derde plaats in het eindklassement. Dit tien tellen achter de Poolse winnares Katarzyna Niewiadoma en zes tellen achter landgenote Demi Vollering.

In de laatste etappe gaf Rooijakkers alles. Ze wilde graag de rit én de Tour winnen, maar besefte dat ook Demi Vollering op het vinkentouw zat. Waar Rooijakkers 1 minuut en 13 seconden moest goedmaken op de Poolse, wist ze dat titelverdedigster Vollering slechts twee tellen op haar achterstond.

Bloedstollend slot

Voldoende ingrediënten voor een bloedstollend slot van deze Ronde van Frankrijk voor vrouwen. En die mag de geschiedenisboeken in. Al bleef op de Alpe d’Huez, waar menig Nederlandse renner heeft gewonnen, de ultieme triomf uit. Vollering won weliswaar de etappe, maar ze kwam net tekort voor de gele trui in de eindrangschikking.

Vollering was samen met Rooijakkers in de aanval gegaan. De 31-jarige Heusdense, die sinds dit jaar rijdt voor Fenix-Deceuninck, kwam achter Vollering als tweede boven. Ze eindigde op tien seconden van Niewiadoma als derde in het algemeen klassement. "Ik wist dat ik voor de gele trui reed en heb alles eruit gehaald, maar ik kon niet beter", zei Rooijakkers bij de NOS.

"Die derde plaats, daar ben ik wel trots op. Ik moet het nog even beseffen. Ik zei na tien kilometer in de koers al dat ik me goed voelde en dat klopte. Toen ik samen met Demi vooraan reed, probeerde ik te pokeren door in het wiel te blijven van haar. Ik mocht ook van de ploegleiding niet overnemen, want ik moest me niet kapot rijden. Ik heb het geprobeerd, maar kon gewoon echt niet beter."

Rooijakkers geeft niet op

Na een val eerder deze week zei Vollering meer dan ooit gebrand te zijn op een tweede Tourwinst. Ze koos met nog 53 kilometer te gaan voor de aanval en demarreerde op 2,5 kilometer voor de top van de Col du Glandon, nog zo'n zware Alpenreus. Ze reed Niewiadoma eraf, maar kreeg wel Rooijakkers mee.

Het duo begon samen aan de 21 haarspeldbochten richting de top van Alpe d'Huez. De voorsprong liep aanvankelijk op tot de benodigde 1.15, maar Vollering bleek niet meer in staat een echte versnelling te plaatsen. Ze slaagde er evenmin in Rooijakkers te lossen. Achter de twee hield onder anderen Lucinda Brand het tempo hoog voor de Poolse in de gele trui.

Pas in de laatste honderden meters lukte het Vollering met een uiterste krachtsinspanning Rooijakkers achter zich te laten, maar de versnelling kwam te laat. Niewiadoma hield aan de meet precies vier seconden over om het grootste succes in haar carrière te kunnen vieren.

Groene trui voor Marianne Vos

Een trui was er wel weggelegd voor Marianne Vos. De routinier uit Babyloniënbroek was vóór de start al zeker van de groene trui. "Het is een pittige week geweest met een mooi toetje.” Dat zei Vos voor de start tegen het Belgische sportprogramma Sporza.

De 37-jarige renster van Team Visma - Lease a Bike had al 170 punten verdiend in de zeven voorgaande etappes en was door geen enkele andere renster nog te achterhalen. Vos, twee weken geleden nog tweede bij de Olympische Spelen, won de groene trui in de Tour de France Femmes als winnaar van het puntenklassement ook in 2022.

