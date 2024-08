112-nieuws: auto komt in bramenstruik terecht • auto en brommobiel in brand

14.49

De politie heeft twee mannen aangehouden na een vechtpartij in het Wilhelminapark in Tilburg. Dat gebeurde gisterenmiddag. De politie werd opgeroepen voor een vechtpartij, maar toen agenten aankwamen was deze al voorbij. Agenten hebben de auto van een van de betrokkenen gecontroleerd. Daar lag een vuurwapen. De 38-jarige man uit Kaatsheuvel is daarom aangehouden.

Een andere man had een patroonhouder met patronen erin op zak. Het gaat om een 45-jarige man uit Waalwijk. Ook hij is aangehouden. Volgens getuigen zagen ze ook nog een man zwaaien met een groot mes. Het mes is teruggevonden in de bosjes van het park, maar het is nog niet duidelijk van wie het mes is.