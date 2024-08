Ramkrakers richten ravage aan bij juwelier: overal ligt glas

In juwelierszaak Van Arensbergen aan de Steenstraat in Boxmeer is zondagnacht een ware ravage aangericht. Ramkrakers sloegen daar rond kwart voor vier 's nachts toe. Met een auto reden ze een container door de deur naar binnen. Ze gingen er met een flinke buit vandoor.

"Heel de vloer is bezaaid met glas", ziet verslaggever Eva de Schipper maandagochtend. "De vitrines zijn echt open gebeukt. Het glinstert van de glasscherven. Het enige dat niet in puin is, zijn de vitrines in de etalage." Tussen de glasscherven liggen twee omgegooide stoelen en daarbij een voorhamer, een moker met een puntig uiteinde.

"De kleren van de daders hebben iets weg van de outfit van een vuilnisman."

Op camerabeelden is te zien dat de daders, vier mannen, allemaal dezelfde jassen en broeken dragen met reflectie op de rug en op de enkels. "De kleren hebben iets weg van een regenpak of de outfit van een vuilnisman." Twee daders duwen de roestvrijstalen container voor de deur. En een paar minuten later wordt met een gestolen zilvergrijze Volkswagen Polo met een flinke vaart de gevel ingereden. De klap is enorm. Na precies twee minuten rennen de daders een voor een naar buiten, met volle tassen. Het lijkt erop dat ze alles in vijf sporttassen meenemen. Ze gaan er via de steeg naast de juwelier vandoor. Wat er precies is buitgemaakt, is niet naar buiten gebracht. In de Rapenstraat stappen de verdachten in een donkerkleurige auto en rijden ze richting de Burgemeester Verkuijlstraat. De politie heeft gezocht naar de verdachten, maar niemand gevonden. Ze is daarom nog op zoek naar getuigen.

Foto: SK-Media

"Hier is duidelijk over nagedacht."

"Dit is heftig", reageert een buurtbewoner. "Hier is duidelijk over nagedacht. Ik had dit niet kunnen verzinnen... Ik hoop dat de eigenaren de boel snel weer op orde hebben, het is een hele mooie winkel." Hoe de daders met een auto bij de juwelierszaak konden komen, wordt onderzocht. Het centrum van Boxmeer is namelijk afgesloten met palen voor auto's.

"Ze worden steeds brutaler."

"Dit is toch te gek voor woorden?", verzucht een voorbijganger. "Hoe krijgen ze het eigenlijk voor elkaar? Zo vlak voor een winkel midden in het centrum zo'n vaart maken met een auto? Ze worden steeds brutaler."