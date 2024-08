NAC-Ajax verloopt prima zonder politie: 'Dit kunnen we vaker doen'

De politie was zondag niet aanwezig bij het eredivisieduel NAC - Ajax in Breda en dat heeft geen problemen opgeleverd, concludeert Maarten Brink. Hij is de vertegenwoordiger van de vier politievakbonden die al maanden actievoeren voor een beter vroegpensioen. “Het ging goed. Geen politie bij wedstrijden kunnen we vaker doen.”

Politiemedewerkers hopen met deze actie meer aandacht te krijgen voor de regeling voor vervroegd uittreden voor agenten. Het doel is om een regeling te krijgen die permanent doorloopt en financieel aantrekkelijker is dan de huidige Regeling Vervroegde Uittreding (RVU), die eind 2025 afloopt. Brink wil dat het kabinet die vroegpensioenregeling doorzet. “Politiemensen moeten vervroegd, dus op hun 64ste, betaalbaar kunnen stoppen met dit zware politiewerk. Maar ja, die onderhandelingen in Den Haag zijn stukgelopen, dus daarom voeren we actie, ook bij voetbalwedstrijden.” Wedstrijden

Ieder weekend kiezen de bonden wedstrijden uit de Eredivisie om actie te voeren. Zaterdag gebeurde dit voor het eerst tijdens FC Twente tegen Sparta in Enschede. Een woordvoerder van FC Twente zei na afloop dat het een hele rustige wedstrijd was, die zonder incidenten is verlopen. LEES OOK: Geweld tegen de politie wordt steeds extremer: 'Ontregelt ook de naasten' Dat bleek een dag later ook in Breda het geval. Ook daar verliep de wedstrijd zondag zonder noemenswaardige incidenten, zegt Brink. “Deze uitkomst is een mooie bijvangst in onze acties voor het vroegpensioen. Het kan dus zonder politie. Daar ben ik erg blij mee.” Volgens Brink kost het bijwonen van voetbalwedstrijden veel te veel politiecapaciteit. “Dat is een ander punt waarover politievakbonden het vaak hebben: er moeten heel veel agenten naar die voetbalwedstrijden. Politiemedewerkers die bij zulke wedstrijden worden ingezet zijn niet inzetbaar in de wijken. Die agenten kunnen daarom niet werken aan hun dossiers. Dat werk blijft daardoor liggen.” Als het aan Brink ligt gaan de acties van de politie door tot een beter vroegpensioen is goedgekeurd. Maar ook als de acties zijn gestopt, hoopt hij dat de politie minder vaak wordt ingezet bij voetbalwedstrijden. "Laat die agenten nou gewoon eigen werk doen in de wijk.” Reactie Depla

Burgemeester Paul Depla van Breda zei eerder dat er geen aanleiding was voor de politie om zondag aanwezig te zijn bij NAC - Ajax. "Dit is meteen een mooie gelegenheid voor de supporters om te laten zien dat voetbal zonder de aanwezigheid van de politie kan", gaf hij aan.