Geweld tegen de politie wordt steeds extremer: 'Ontregelt ook de naasten'

Inrijden op een fietsende agente en inslaan op een agent die een einde maakt aan een illegaal feestje. Het gebeurde zaterdagavond en -nacht in Etten-Leur en Tilburg. Dit soort geweld tegen agenten wordt steeds extremer, ziet de politievakbond. "Het is bijna normaal, maar geweld tegen hulpverleners is niet normaal", zegt Maarten Brink namens de vier politievakbonden.

De vakbondsman ziet het met lede ogen aan. Want het geweld wordt ook steeds heftiger. "Kijk naar die automobilist in Etten-Leur, dat is gewoon poging tot doodslag. Het gemak waarmee geweld gebruikt wordt, is ook toegenomen." Brink constateert dat alcohol en drugs hier ook een grote rol in spelen. "Je gaat gemakkelijker over grenzen."

"Wat geweldplegers vergeten, is de impact die dit heeft op het thuisfront", gaat de vakbondsman verder. "Vader of moeder gaat gewoon aan het werk, maar komt gebroken thuis. Dit ontregelt niet alleen de agent, maar ook zijn of haar naasten."

Cristel Willems van de politie West-Brabant kan niet zien of er inderdaad drugs of alcohol in het spel was bij de mishandelingen van zaterdagnacht. Ze weet wel dat de agente waarop ingereden is uit voorzorg in het ziekenhuis onderzocht is. Net als de Tilburgse agent die geslagen is.

"Nu klinkt dit alsof het allemaal met een sisser is afgelopen, maar de ervaring leert dat agenten soms lang last kunnen houden van zo'n gebeurtenis. Dan is een blauwe knie na maanden nog steeds pijnlijk of krijgt iemand slaapproblemen door nachtmerries", vertelt de politiewoordvoerder.

Volgens vakbondsman Brink is een oplossing voor het toenemende geweld tegen hulpverleners niet eenvoudig. "Er wordt al zwaarder gestraft, maar de mening over of dit helpt, zijn verdeeld. De overheid zou een campagne kunnen starten om mensen ervan bewust te maken dat dit niet kan."

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Hier lees je over het geweldsincident in Etten-Leur

Een agent werd in Tilburg geslagen tijdens arrestatie

De politie voert actie en geeft geen boetes voor lichte overtredingen