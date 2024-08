Weer een hond bevrijd uit camper op parkeerplaats Efteling

Op de parkeerplaats van de Efteling is maandag opnieuw een hond achtergelaten in een camper. Medewerkers van het attractiepark hebben het dier samen met de politie bevrijd.

Dat schrijft pretparkwebsite Looopings. Medewerkers van de Efteling zagen het dier in een camper zitten en belden de politie.

Het dier is via een raampje in het dak van de camper gered. Op een foto van een voorbijganger is te zien dat agenten om de camper staan terwijl een medewerker van de Efteling op het dak staat.

In het reglement van het park staat dat het verboden is om honden achter te laten. “We zijn daar altijd erg alert op”, zei een woordvoerder eerder tegen Omroep Brabant.

Twee honden in hete camper

Ruim een week eerder was het ook al raak op dezelfde parkeerplaats. Twee honden waren toen in twee verschillende campers achtergelaten. Het was die dag warm en zonnig. Toen de politie de campers openbrak, was de temperatuur binnen opgelopen tot 35 graden.

