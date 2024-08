Beruchte hondenfokker blijft erbij: 'Geen ontucht met jong meisje'

De beruchte hondenfokker Jan Paridaans (68) uit Eersel blijft ontkennen dat hij een minderjarige medewerkster tussen 2017 en 2019 meerdere malen heeft betast terwijl zij aan het werk was in zijn hondenfokkerij. Het meisje deed aangifte en in 2022 werd Paridaans veroordeeld tot een jaar cel waarvan een half jaar voorwaardelijk. Paridaans ging in hoger beroep, dat diende maandag in Den Bosch.

De advocaat-generaal eiste opnieuw twaalf maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk. Hij hield de uitspraak van de rechtbank aan, waarin Paridaans veroordeeld wordt voor de onzedelijke handelingen.

“Potverdomme, blijf uit mijn string, Jan!” Dat riep het slachtoffer al eens in een volle ruimte tegen Paridaans toen hij weer aan haar zat. En dat was bij de rechtbank een van de voorbeelden van hoe Paridaans in de hondenfokkerij te werk ging. Hij werd er nu, in hoger beroep, ook weer van beschuldigd de hele dag over seks te praten en het jonge meisje te betasten en te zoenen. Behalve het meisje (nu 23 jaar) zelf verklaren ook verschillende getuigen dat Jan vaker aan het meisje zat en haar moeder trof haar aan bij Jan op schoot.

Meisje zou uit wraak handelen

Jan was in 2022 niet bij zijn rechtszaak aanwezig, maar in hoger beroep wilde hij toch zijn verhaal doen. Kort gezegd klopte er niets van de lezing van het meisje, zo vertelde hij. Zij was destijds zijn schoondochter en samen met zijn zoon zou ze later het bedrijf gaan overnemen. Hij haalde haar vaak op met de auto en was dik tevreden over hoe ze met de honden werkte.

Toen ze vroeg om zwart uitbetaald te worden, greep Jan Paridaans resoluut in. “Dat gaat in mijn bedrijf niet”, zo verklaarde hij. Volgens hem kon zij daardoor niet meer in het bedrijf blijven werken. En daarom zou zij volgens hem wraak hebben genomen. Door Karen Soeters van House of Animals in te schakelen om het bedrijf van Jan Paridaans en zijn toenmalige partner Stephanie samen met de NVWA ‘kapot te maken’.

Na jaren van controles werd de hondenfokkerij eerder dit jaar uiteindelijk gesloten door de NVWA. Alle honden werden in beslag genomen en Jan Paridaans mocht geen honden meer fokken.

Paridaans blijft vechten voor zijn gelijk

“Door het gedoe met dit meisje heb ik niks meer. Vroeger verkocht ik 130 tot 140 pups per maand, maar na het gedoe met haar niks meer, nul”, zei Paridaans. “Geen bedrijf meer, geen vriendin meer. Alles is kapot.” Volgens Paridaans leeft hij tegenwoordig van een AOW’tje waar de overheid om onduidelijke reden ook nog geld op inhoudt.

Hoewel het gerechtshof zich boog over de zedenzaak, was de zaak rond de omstreden hondenfokkerij de rode draad tijdens dit hoger beroep. Paridaans bleef maar teruggrijpen naar het onrecht dat hem zou zijn aangedaan na de ruzie met het meisje. Niemand wil nu iets met hem te maken hebben en zelfs bij zijn kapper is hij niet meer welkom, vertelde hij. Paridaans kwam bitter over, maar zei nog een keer dat hij niet meer wil fokken. Wel blijft hij vechten voor zijn gelijk, zo zei hij. “Tot m’n dood.”

De honden die onlangs bij hem thuis in het Belgische Retie in beslag werden genomen, mocht hij volgens hem hebben, omdat hij privé tot acht honden mag houden. Maar blijkbaar denken de instanties daar anders over.

Zwart-geldaffaire

Paridaans hield tijdens het hoger beroep iedereen verantwoordelijk voor zijn ellende, maar hij stak nooit de hand in eigen boezem. De verklaringen van het meisje en de getuigen verwees hij continu naar het rijk der fabelen. Betast had hij haar niet, hooguit een keer een onwillige spier gemasseerd. De getuigen hadden allemaal een ander belang, beredeneerde hij. En dus bleef Paridaans erbij dat wraak het motief is voor alle beschuldigingen. Het meisje had een mooie toekomst bij de familie Paridaans, maar door de zwart-geldaffaire liep ze die mooie toekomst mis, oordeelde hij.

Het gerechtshof moet nu beslissen of de uitspraak van de rechtbank stand houdt of dat Paridaans gelijk heeft met zijn idee dat het meisje wraak wilde nemen. De uitspraak in deze beroepszaak is op 2 september.

