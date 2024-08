100 miljoen Europese landbouwsubsidie is er naar Brabantse boeren gegaan

Brabantse boeren hebben vorig jaar minder subsidie uit Europa gekregen dan het jaar ervoor. Waar het in 2022 nog ging om 108 miljoen euro subsidie, daalde dat bedrag vorig jaar naar 100 miljoen. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant. De afname komt doordat Europa steeds minder geld richting de landbouwsector schuift.

Ieder jaar wordt ongeveer een derde van het budget van de Europese Unie gereserveerd voor de landbouw. Hoewel er minder geld naar de boeren gaat, heeft de EU nog altijd heel veel geld over voor de landbouw. Dat geld komt in het zogeheten Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Daaruit komt onder meer inkomenssteun voor boeren en geld voor milieumaatregelen. In Brabant komt ieder jaar flink veel geld binnen vanuit het GLB.

De tweede pijler van het GLB is gericht op de ontwikkeling van het platteland. Hiervoor zijn potjes voor bijvoorbeeld innovatie, samenwerking en jonge boeren beschikbaar. Vaak is het bij deze subsidies de bedoeling dat de overheid meebetaalt. Dit heet cofinanciering.?

In de loop der tijd zijn maatregelen voor milieu en klimaat een grotere rol gaan spelen in het GLB. Dat is ook te zien in de verdeling van het budget. Een deel van het budget in de eerste pijler verschuift van inkomenssteun naar beloningen voor groene maatregelen.

Al die doelen bereikt de EU met twee pijlers. De eerste pijler is gericht op inkomensondersteuning voor boeren. Grondbezitters krijgen per hectare een vast bedrag. Op de eerste 40 hectare zit een extra premie. En ook voor werk dat niet door de markt wordt betaald, zoals het landschapsonderhoud en verduurzaming, krijgen boeren een vergoeding.?

Inkomenssteun en plattelandsontwikkeling In de jaren ’60 van de vorige eeuw werd het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) geïntroduceerd. De bedoeling was onder meer dat de productiviteit van de landbouw werd verhoogd, de bevolking op het platteland werd voorzien van een goed inkomen en dat de markt stabiel werd. Ook moest de voedselvoorziening veiliggesteld worden.

Brabant grote ontvanger

De 100 miljoen voor Brabant bestond uit 94,4 miljoen Europese subsidie en 5,6 miljoen cofinanciering van de Nederlandse overheid. Brabant behoort tot de provincies die het meeste ontvingen. Alleen in Zuid-Holland, Gelderland en Friesland kwam meer subsidie terecht. De andere provincies kregen allemaal minder dan 100 miljoen.

In heel Nederland werd 918,6 miljoen GLB-subsidie verdeeld. Het Brabants deel daarvan is ongeveer 11 procent. Dat Brabant in 2023 8 miljoen euro minder kreeg dan het jaar ervoor, komt doordat het GLB als geheel krimpt. De EU wil dat het GLB meer gericht is op duurzaamheid en gerichtere steun voor kleine bedrijven. Ook werden de voorwaarden om subsidie te krijgen strenger. Die hervorming ging per 2023 in.

Meeste geld naar landbouwgemeenten

Kijkend naar hoe de landbouwsubsidie over Brabant is verdeeld, zien we niet veel geks. In gebieden met meer landbouw kwam meer geld binnen dan in de stedelijke gebieden. In Land van Cuijk, Meierijstad, Altena en Moerdijk kwam de meeste subsidie terecht.

Hieronder zie je hoe het GLB-geld in Brabant is verspreid. Hierbij is alleen gekeken naar geld vanuit de EU. Bijdragen van Nederlandse overheden aan dezelfde projecten, zijn niet meegerekend. Ook zijn overkoepelende organisaties, zoals de provincie, de waterschappen en de ZLTO niet meegerekend.