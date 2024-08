Een van de laatste ondernemers vertrekt nu ook uit ASML-gebied

ASML heeft weer een stukje grond in Veldhoven weten te bemachtigen. Een van de laatste ondernemers die nog niet overstag was, maakt nu toch plaats voor de techgigant. Opvallend: in het verleden ging hij juist meerdere keren (zonder succes) de juridische strijd aan met het chipbedrijf. Zijn laatste zaak trok hij enkele maanden voor de deal met ASML plots in. Maar hij verkoopt zijn bedrijf niet: ASML mag de grond gebruiken.

De afgelopen jaren heeft ASML voor miljoenen euro's bedrijven en woonhuizen in Veldhoven opgekocht. Zo werden dertien woningen aan de Heerseweg in 2023 eigendom van het bedrijf, begin dit jaar moesten ook een sporthal en een speeltuin eraan geloven.

'Zit héél erg in de weg'

Al deze percelen liggen op of in de buurt van bedrijventerrein De Run. Het is geen geheim dat ASML deze grond nodig heeft om uit te kunnen breiden. Eén van de ondernemers die lange tijd niet zwichtte voor ASML was Marty van den Oever. Hij heeft een staalbedrijf.

Zijn bedrijf en bijbehorende woning zijn inmiddels helemaal omringd door ASML-gebouwen. Of hij tijd rekte om zo een zo groot mogelijk bedrag van ASML te kunnen krijgen, heeft hij nooit met zoveel woorden gezegd. Maar tegen het Financieele Dagblad meldde hij in mei vorig jaar: ‘Een ding mag je wel opschrijven: dat ik hier héél erg in de weg zit’.

Juridische strijd

Opvallend is dat Van den Oever eerder meerdere keren een juridische strijd tegen ASML startte om de uitbreidingsplannen van het bedrijf tegen te gaan.

Dit deed hij in 2008 bij de Raad van State, en onlangs stond er weer een zaak op de agenda. De poging uit 2008 mislukte. Hij kreeg geen gelijk en ASML mocht gewoon doorgaan met zijn uitbreidingsplannen. Zijn recente bezwaar trok hij in op een opvallend moment: kort voordat de deal met ASML officieel werd.

0 euro

Van den Oever gaat dus verhuizen. Maar zijn vijf percelen van samen 4.300 vierkante meter zijn niet verkocht aan ASML, zoals bij al zijn buren gebeurde. Er is een zogeheten opstalovereenkomst getekend. Dat houdt in dat ASML de grond mag gebruiken en Van den Oever eigenaar blijft, zo valt op te maken uit stukken van het Kadaster.

In die stukken staat te lezen dat ASML tot in de eeuwigheid met de grond mag doen wat ze willen. Hier zijn geen maandelijkse kosten aan verbonden, het bedrijf betaalt slechts eenmalig zesduizend euro aan Van den Oever.

Het ligt niet voor de hand dat Van den Oever zijn grond gratis uitleent. Of er nog een deal is gemaakt waarbij wel is betaald, wil zowel Van den Oever als ASML niet bevestigen. Het chipbedrijf noemt Van den Oever 'al jaren een goede buur van ons' en is blij met de deal.

Andere bezwaren

Nu Van den Oever zijn verzet gestaakt heeft, lopen er geen zaken meer om de uitbreiding van ASML tegen te houden. Twee omwonenden die ook een poging waagden, kregen eerder al geen gelijk van de Raad van State. ASML hoeft haar expansiedrift voorlopig dus niet te staken.

