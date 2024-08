Baasjes flink beboet als zij hond in snikhete auto achterlaten

Het blijft maar gebeuren dat er honden in snikhete auto's of campers worden achtergelaten op zomerse dagen. De afgelopen twee weken overkwam het maar liefst drie honden op het parkeerterrein van de Efteling. Ramen moeten dan worden ingetikt om de beesten te redden. Eigenaren draaien op voor de kosten, maar hen hangt ook een boete boven het hoofd van honderden euro's.

"Onlangs is er een boete van 360 euro gegeven aan een baasje", vertelt een woordvoerder van de politie Zeeland-West-Brabant, die er aan toevoegt dat het niet bij boetes hoeft te blijven. "Als baasjes vaker de fout ingaan, kan de politie overgaan tot inbeslagname van het huisdier."

De eventuele teruggave gaat vervolgens via justitie, omdat er getwijfeld kan worden aan de geschiktheid van iemand om een dier te houden.

Hitte

Er is geen specifieke temperatuur waarbij de politie in actie komt. "Het hangt af van de situatie ter plaatste. We beschikken over een thermometer om de hitte in de auto te bepalen. Verder kijken we naar de gesteldheid van het dier." Vorige week bij de honden in de Efteling was de temperatuur in de campers opgelopen tot 35 graden.

Als de honden bevrijd zijn, worden de beesten door de dierenambulance naar een asiel in de buurt gebracht. Daar kunnen de baasjes het dier ophalen na het betalen van de gemaakte kosten door de dierenambulance en het asiel, tenzij het dier in beslag wordt genomen.

Verboden

De Efteling liet eerder weten erg alert te zijn op honden in auto's en campers. In de regels van het park staat ook dat het verboden is. Zowel de Efteling als de politie blijven de komende weken alert. In 2022 sloot het attractiepark de deuren van een hondenkennel bij het park. Daar konden hondeneigenaren kosteloos hun hond achterlaten terwijl ze zichzelf vermaakten in het park.

Toch ziet het park geen stijging in het aantal achtergelaten honden. "Gek genoeg gebeurde het destijds ook al. We blijven gasten gewoon waarschuwen dat zij hun dieren niet achter moeten laten", aldus een woordvoerder van de Efteling.

