PSV bevestigt transfer Teze naar AS Monaco: tekent voor vijf jaar

PSV heeft dinsdag de transfer van verdediger Jordan Teze naar AS Monaco bevestigd. De 24-jarige rechtsback gaat voor vijf jaar aan de slag bij de nummer 2 van Frankrijk van afgelopen seizoen. Dit gaf hij zelf eerder na zijn laatste duel voor PSV bij Heracles Almelo (1-3) al aan. "Het is voor mij de perfecte vervolgstap", laat Teze weten op de website van PSV.

Teze speelde zeventien jaar voor PSV. Eerst in de jeugdopleiding en in 2018 maakte hij zijn debuut in de hoofdmacht. De in de voorselectie van Oranje opgenomen verdediger speelde uiteindelijk 189 duels in het eerste.

"Het maakt ons trots als een zelf opgeleide speler vervolgens de kans krijgt om naar een grotere competitie te verhuizen. Jordan heeft zich de afgelopen jaren maximaal voor PSV ingezet, dus we wensen hem het beste in de Ligue 1. Wie weet komen we elkaar tegen in de Champions League", reageert directeur voetbalzaken Earnest Stewart.

Teze wilde zelf graag al eerder deze maand naar Monaco en weigerde in het eerste competitieduel met RKC Waalwijk (5-1-winst) aanvankelijk te spelen. Daar kwam toen snel hij op terug. De verdediger begon de laatste twee duels wel als reserve bij de landskampioen, maar kwam als invaller toch nog twee keer in actie.

