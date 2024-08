Niet zomaar een wip voor studenten, actie maakt ze bewust van ja of nee

Je bent jong en je wil wat, wordt wel eens gekscherend gezegd. Maar de manier waarop dat wordt gedaan, moet beter volgens staatssecretaris Ingrid Coenradi van Justitie en Veiligheid. Daarom is er tijdens de TOP-week in Tilburg een speciale 'consent tent', waar aandacht wordt gevraagd voor seksuele gelijkwaardigheid.

Sinds 1 juli van dit jaar is de nieuwe wet seksuele misdrijven van kracht. Daarmee is het strafbaar om seks te hebben met iemand die daar niet mee instemt. Nee is nee, een 'ik weet het niet zo goed' is ook een nee. Alleen ja betekent ook echt ja. Tijd om dat onder de aandacht te brengen bij alle seksueel actieve mensen in de regio, vindt de overheid. En of het nou een vooroordeel is of niet: studenten en seks worden best wel eens in dezelfde adem genoemd. Daarom is er tijdens de TOP-week van alle aanstaande Tilburg University studenten een zogenoemde 'consent tent' in het leven geroepen. Studenten kunnen een slotje hangen aan de tent en op die manier aangeven dat zij de wensen en grenzen van zichzelf en anderen respecteren.

"Als onze jeugd snapt wat de nieuwe norm is, rolt dat vanzelf de maatschappij in."

Een belangrijk initiatief volgens Staatssecretaris Coenradi, die zelf aanwezig was bij de tent: "Dit draagt bij aan het onderwerp consent bespreekbaar maken. Wanneer is het het goede moment om te beginnen over consent? Dat soort vragen worden hier beantwoord. Het begint allemaal bij de jeugd. Als onze jeugd snapt wat de nieuwe norm is, rolt dat vanzelf de maatschappij in." Studenten zeggen de 'consent tent' wel te begrijpen. "Iedereen kent wel een verhaal over iemand", vertelt de 22-jarige Lotte. "Het is vervelend om te zien. Je voelt je machteloos." Ook de 18-jarige Pieter steunt het initiatief: "Het is een kwestie van volksgezondheid en daar moet de overheid zich mee bemoeien, vind ik. Consent tussen man en vrouw hoort er gewoon bij."

"Als er twijfel is, dan is dat altijd een no go."