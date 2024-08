Jongen (6) ontvoerd, verdachte zou goede bedoelingen hebben gehad

Wat bezielde een man ruim twee jaar geleden toen hij een 6-jarige jongen in Someren van de straat plukte om vervolgens een tijdje met hem te gaan rondrijden? De officier van justitie bij de rechtbank in Den Bosch wilde woensdag niet speculeren, maar hij weet één ding zeker: de 38-jarige Eindhovenaar heeft zich schuldig gemaakt aan ‘wederrechtelijke vrijheidsberoving’, ofwel ontvoering, en aan ‘onttrekking van het ouderlijk gezag’. Hiervoor zou hij twee maanden de cel in moeten.

Haar cliënt had alleen maar goede bedoelingen, beweerde zijn advocate.

Als stok achter de deur eiste de officier ook een gevangenisstraf van tien maanden met een proeftijd van drie jaar. De verdachte was zelf niet aanwezig. Volgens zijn raadsvrouw gaat hij gebukt onder het proces en had hij graag met de ouders van de jongen het gesprek willen aangaan: “Dat is steeds geblokkeerd door justitie. Wat er is gebeurd, heeft hem heel veel stress gegeven. Daarom is hij ook naar België verhuisd om er rustiger te leven.”

Haar cliënt sprak de jongen die woensdagmiddag op straat aan. Hij vroeg hem in zijn witte busje te stappen en zou hem toen ook bij de nek hebben gepakt. Er volgde een ritje van een minuut of tien door Someren, waarna de jongen weer mocht uitstappen. Onderweg is er niets gebeurd dat niet door de beugel kan, hierover bestaat geen enkele twijfel.

Drukke weg

De chauffeur heeft tijdens het verhoor verklaard dat hij het vreemd vond dat zo’n jonge jongen in zijn eentje langs de Kerkendijk fietste, een drukke weg tussen Maarheeze en Someren. Hij dacht ook dat de jongen om hulp had gevraagd en liet hem, met zijn fiets, instappen. Volgens zijn advocate moet er sprake zijn geweest van een communicatiestoornis. De jongen zou hebben gedacht dat hij de man moest helpen. Beiden hebben elkaar die middag niet goed begrepen, betoogde ze.

De advocate suggereerde ook dat de homoseksuele geaardheid van de verdachte een rol heeft gespeeld in het onderzoek. Ze ging hiermee in op de zoektermen die de officier opvoerde in zijn betoog. De man had in de weken voor de ontvoering gezocht naar ’penisgrootte’, ‘orgasmes bij kinderen’ en ‘vermiste jongen’. De advocate vroeg zich af of justitie dit ook naar voren had gebracht wanneer de verdachte een vrouw of een heteroseksueel persoon was geweest.

Overstuur thuis

Op de zitting werd niet duidelijk hoe het nu met de jongen is. Hij kwam die middag overstuur thuis en wat hem is overkomen, heeft ‘impact’ gehad, zo gaf de officier aan. Dat hij er nu veel minder mee bezig is dan in de eerste weken na de ontvoering, stelde hem niet gerust: “Wie weet wat dit bij hem teweeg kan brengen als hij volwassen wordt.”

De officier maakte zich ook zorgen over het veiligheidsgevoel van zijn ouders. Zij waren bij de zitting aanwezig en vonden het erg jammer dat de verdachte er niet was. Ze vonden de manier waarop hij die middag door Someren reed ‘heel gek’ en hadden het idee dat de man moet hebben geweten dat de jongen in de buurt woonde. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.