Akkoord moet overdracht van Co-Med huisartsenpraktijken versnellen

Zorgverzekeraars en de curatoren van Co-Med hebben een akkoord gesloten. Dat moet ervoor zorgen dat de huisartsenpraktijken van de failliete keten snel worden overgedragen aan andere huisartsen. Ze hebben afgesproken dat ze zich gaan inspannen om daar rond 1 januari volgend jaar mee klaar te zijn.

Op dit moment kunnen duizenden patiënten nog geen structurele zorg krijgen. Dat moet snel veranderen. "Op een aantal plekken kunnen huisartsen dankzij de gemaakte afspraken al op korte termijn van start", laten de curatoren en zorgverzekeraars weten.

De zorgverzekeraars betalen ongeveer een miljoen euro aan de curatoren voor de kosten. Dat vonden ze eigenlijk onwenselijk, maar ze laten nu weten begrip te hebben voor de rol van de curatoren.

Veel onduidelijkheid

Tot nu toe was er nog veel onduidelijk over wanneer de praktijken van de failliete keten zouden worden overgenomen. De zorgverzekeraars waren in gesprek met de curatoren over de overdracht van praktijken met patiëntendossiers, maar konden het niet eens worden over de vergoeding die de curatoren wilden ontvangen voor de overdracht.

De afspraken die nu zijn gemaakt, gaan onder meer over het overdragen van de patiëntendossiers. Een huisartsenpraktijk heeft de dossiers van patiënten, met daarin hun medische geschiedenis, nodig om zijn werk goed te kunnen doen. Daar staat namelijk onder andere het medicijngebruik van de patiënt in.

Het akkoord gaat ook over de voorwaarden waaronder nieuwe praktijkhouders gebruik kunnen maken van praktijkruimten en eventueel voormalig personeel van Co-Med kunnen inhuren. De afspraken moeten een definitieve oplossing voor alle patiënten dus dichterbij brengen.

Bedrijf failliet

Het bedrijf ging in juli failliet, nadat zorgverzekeraars de contracten met Co-Med hadden opgezegd. De continuïteit van de zorg was in het geding. In de afgelopen jaren klaagden veel patiënten over de slechte bereikbaarheid en te magere bezetting op verschillende praktijken van de commerciële keten.

Doordat nu centrale afspraken zijn gemaakt, hoeft niet meer per praktijk te worden onderhandeld over voorwaarden voor een overname. "Patiënten worden geïnformeerd op het moment dat de vaste oplossing voor hen beschikbaar is", laten ze verzekeraars en curatoren weten. Tot die tijd zijn ze aangewezen op de online huisartsenpraktijk Arene.

