Steeds vaker wateroverlast na hoosbuien: zo pakken gemeenten het aan

De hoosbuien van de afgelopen tijd stellen gemeenten in onze provincie voor een flinke uitdaging. We moeten snel van een overvloed aan regenwater af, maar we moeten het ook kunnen bewaren voor de droge periodes die vaak volgen. Dat is nogal tegenstrijdig en blijkt nog niet zo eenvoudig.

Dinsdagavond zorgde een hoosbui ervoor dat een woonwijk in Rijen onder water kwam te staan. Het water reikte tot aan de voordeuren. De gemeente Gilze en Rijen werkt al aan het vernieuwen van de riolering, tot opluchting van de bewoners. Zij denken dat zonder deze aanpassingen het water hun huizen in was gestroomd.

Eerder deze maand was het ook raak in Breda. De riolering kon de regen niet aan, wat voor veel problemen zorgde. Gemeenten beseffen dat het klimaat verandert en regenbuien heviger worden. Daarom verbeteren ze de rioleringen, maar dat kost zeeën van tijd.

Snel grotere buizen

Volgens Michelle van Vliet, hoogleraar waterkwaliteit en duurzame watersystemen, is het belangrijk om riolen aan te passen, bijvoorbeeld door bredere buizen te gebruiken. Zo kan er meer water worden opgevangen op piekmomenten.

De gemeente Bernheze kiest voor een andere aanpak. Zij leggen nieuwe buizen aan waarmee regenwater en vuilwater gescheiden worden. Het schone regenwater gaat naar sloten en wadi's - speciale vijvers die water laten infiltreren in de grond - , terwijl vuilwater naar een zuiveringsinstallatie gaat. Dit vermindert de druk op het riool en zorgt voor een nuttige bestemming van het regenwater.

Maar is dat genoeg?

Van Vliet vindt dat een goede stap. "Grondwater blijft het grootste waterreservoir, en we moeten ervoor zorgen dat het regenwater daar terechtkomt in plaats van in het rioleringssysteem, want dan hebben we er in droge periodes ook wat aan." Ze waarschuwt ook dat we vaker hevige regen in de zomer kunnen verwachten. "Dat is lastig, want juist dan zijn we vaak op droogte voorbereid. Grotere buizen en bijvoorbeeld wadi's of ondergrondse regenwaterberging kunnen dan een oplossing zijn", zegt zij.

Maar er is wel een adder onder het gras, want het ombouwen of verbreden van riolen kost veel tijd. "Een riool gaat gemiddeld tachtig jaar mee en pas als een leiding versleten is, bouwen we hem om", legt een woordvoerder van de gemeente Bernheze uit. "Als we binnen enkele jaren alles direct ombouwen zou de rioolheffing voor inwoners onbetaalbaar worden", vult hij aan.

Taak van iedereen

Van Vliet benadrukt dat gemeenten een belangrijke rol spelen in het aanpakken van deze problemen. Sommige Brabantse gemeenten nemen al stappen. Zo biedt Helmond een subsidie voor groene daken, omdat mos op de daken helpt om water langer vast te houden. Geldrop-Mierlo wil hoosbuien opvangen in nieuwe ondergrondse kelders en opslagvijvers, en Den Bosch en Tilburg investeren in het aanleggen van wadi’s.

Van Vliet geeft ook aan dat mensen zelf iets kunnen doen, zoals tegels uit de tuin halen of een regenton aanschaffen. "Uiteindelijk is misschien wel het belangrijkste vraagstuk hoe we de samenleving hiermee aan de slag krijgen", zegt ze. Of dit alles voldoende is, zal bij de volgende hoosbui blijken.