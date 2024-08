Staking openbaar vervoer: bonden kondigen actie aan voor 11 september

De kans is groot dat het complete openbaar vervoer in de vroege ochtend van woensdag 11 september volledig plat ligt. Vakbonden FNV en CNV roepen medewerkers in het streekvervoer op om die dag tussen 04.00 uur en 08.00 uur het werk neer te leggen. Ook medewerkers van de NS willen dan gaan staken en dat betekent dat je die uren niet met het OV kunt reizen.

Met de staking willen de bonden afdwingen dat werkgeversorganisatie VNO-NCW en het kabinet meer doen om tot een structurele Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU), vervroegd pensioen, te komen. Eerder kondigde personeel van de NS al een korte staking aan, die op hetzelfde moment plaatsvindt. De acties zijn volgens FNV en CNV 'het startschot voor een reeks stakingen' in de tweede week van september. "Dit is geen vrijblijvende oproep, maar een laatste waarschuwing", zegt FNV-bestuurder Marijn van der Gaag. "Als het kabinet niet snel met een structurele oplossing komt, zullen de acties alleen maar intensiveren." De huidige RVU, die ook bekend staat als de zwaarwerkregeling, loopt eind volgend jaar af. Door de regeling kunnen mensen die langdurig zwaar werk doen eerder met pensioen. Zij hebben dan recht op een uitkering om de periode tot de AOW-leeftijd te overbruggen. De vakbonden hebben gepleit voor een structurele en ruimere regeling en stelden het kabinet op 1 mei een ultimatum. Maar daar werd niet op ingegaan. Niet tegen de werkgevers

FNV benadrukt dat de acties niet tegen de werkgevers gericht zijn, maar tegen werkgeversorganisatie VNO-NCW en het kabinet. "Alle streekvervoerbedrijven, waaronder Arriva, Transdev, Keolis, EBS en Qbuzz, evenals de NS, zullen op 11 september hun dienstregeling stilleggen", stelt de vakbond. Om acht uur die ochtend wordt de dienstregeling hervat. De bonden overleggen volgende week nog met de bedrijven om de acties 'zo ordelijk en veilig mogelijk te laten verlopen'. Bij de politie wordt al maanden actie gevoerd voor een betere regeling voor het vroegpensioen. Zij hebben als doel een RVU te krijgen die permanent doorloopt en financieel aantrekkelijker is dan de huidige regeling, die eind 2025 afloopt. De politie was daarom bijvoorbeeld afgelopen weekend niet aanwezig bij de wedstrijd NAC tegen Ajax.