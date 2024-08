165 medewerkers ontslagen bij vleesverwerker Vion, vooral kantoorpersoneel

Bij de internationale vleesverwerker Vion, met het hoofdkantoor in Boxtel, worden 165 medewerkers ontslagen. Het gaat vooral om mensen met functies op ondersteunende afdelingen als techniek en facilitaire zaken. De vakbonden zijn niet te spreken over het sociaal plan voor de ontslagen medewerkers.

Woensdag heeft een deel van het personeel het ontslag te horen gekregen. De oorzaak is een sluiting van een vestiging in Duitsland die onderdeel is van een grote reorganisatie van het vleesbedrijf.

Door vertrekregelingen en 'natuurlijk verloop' blijven er volgens vakbonden CNV en FNV 45 gedwongen ontslagen over. De vakbonden zijn de afgelopen maanden met Vion in gesprek geweest over een zogenaamd sociaal plan. "Maar Vion heeft aangegeven niet veel meer te kunnen betalen dan wat wettelijk verplicht is", vertelt een woordvoerder van FNV. CNV bevestigt dit. "Vion had er heel weinig geld voor over."

Dat medewerkers van het hoofdkantoor in Boxtel verplicht weg moeten, wordt door een bron binnen het bedrijf bevestigd. Die zegt dat er vooral mensen met functies op ondersteunende afdelingen als techniek en facilitaire zaken uit moeten. Daar zitten ook medewerkers bij die al dertig jaar of langer bij het bedrijf of zijn voorgangers werken. Deze informatie wordt door de vakbonden bevestigd.

Vion zelf was donderdagavond niet bereikbaar voor een reactie. De vleesproducent heeft vestigingen in Nederland, Duitsland en België. Er werken volgens het bedrijf zelf in totaal een kleine twaalfduizend mensen en in 2022 draaide Vion een verlies van 108 miljoen euro. In dat jaar werd een omzet gehaald van 5,3 miljard.

